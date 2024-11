Výstavba centra pre seniorov v Košiciach sa má začať na budúci rok

Košice 25. novembra (TASR) - S výstavbou Zariadenia pre seniorov na Gerlachovskej ulici v Košiciach sa má začať na budúci rok. Celkové náklady by mali predstavovať sumu 4,2 milióna eur. TASR o tom informoval magistrát s tým, že financie chce získať z eurofondov.



Centrum pre seniorov má vzniknúť rekonštrukciou bývalých detských jaslí. "Na prízemí budú klienti môcť využiť jedáleň s kuchyňou a spoločenskú miestnosť na voľnočasové aktivity ubytovaných. Postavia sa tam aj dve dvojlôžkové izby s kúpeľňami a jedna jednolôžková izba s kúpeľňou slúžiaca ako izolačná miestnosť," spresnila vedúca oddelenia sociálnych vecí košického magistrátu Eva Dudová s tým, že jedáleň bude poskytovať stravu nielen klientom, ale tiež seniorom z mestskej časti Sever.



Na druhom pochodí bude 13 dvojlôžkových izieb s kúpeľňami. "Pre oddych sú navrhnuté dve terasy. Klienti budú mať zabezpečený bezbariérový prístup do jednotlivých priestorov aj vrátane nového výťahu. V suteréne pribudne rehabilitačná miestnosť pre troch klientov a bude tiež slúžiť ako zázemie pre zamestnancov," dodala. O 28 klientov sa podľa nej postará zhruba 30 zamestnancov.



Okolo celej budovy vytvoria nové chodníky a pribudnúť majú tiež lavičky so stolmi či altánok. Súčasťou projektu sú zároveň sadové úpravy. Vznikne aj 12 nových parkovacích miest.



Mesto avizovalo, že v zrekonštruovaných priestoroch si nájdu svoje miesto viaceré ekologické riešenia. Časť strechy bude zelená a dažďová voda má byť vďaka odvádzaniu do retenčnej nádoby následne využívaná na polievanie zelene v okolí objektu.



Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov chce mesto podať hneď po zverejnení výzvy, ktorá by mala byť vyhlásená v nasledujúcich týždňoch. "Projekt už má vydané stavebné povolenie, verejné obstarávanie na zhotoviteľa by v takom prípade bolo vyhlásené na jar budúceho roka," dodal magistrát.