Výstavba centra s hasičskou stanicou v B. Bystrici vstúpil do fázy EIA

Banská Bystrica 29. septembra (TASR) - Projekt výstavby integrovaného bezpečnostného centra (IBC) s hasičskou stanicou v Banskej Bystrici, ktorý má byť financovaný z plánu obnovy, vstúpil do fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Centrum má vzniknúť prestavbou areálu bývalých kasární v mestskej časti Radvaň. Vyplýva to zo zámeru, ktorý do procesu EIA predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Nové IBC a hasičská stanica má vzniknúť v areáli na Sládkovičovej ulici, ktorý v minulosti slúžil ako Vojenský útvar. "Účelom navrhovanej činnosti je výstavba areálu, ktorý má v zmysle koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému priestorovo aj funkčne sústrediť jednotlivé zložky na jednom mieste," priblížil rezort vnútra s tým, že v areáli budú mať spoločné pôsobisko hasiči, policajti i záchranári.



V bývalých vojenských kasárňach v Radvani sa v súčasnosti nachádza 16 budov, v rámci projektu sa počíta s ich búraním. "Objekty, ktoré v minulosti slúžili na vojenské, skladové účely a garážovanie techniky, sú vzhľadom na svoj charakter a technický stav nevyužiteľné pre pripravovaný zámer," vysvetlilo ministerstvo.



Nový komplex pre záchranné zložky v Banskej Bystrici má pozostávať z trojice objektov. Dominantou bude hlavná prevádzková budova, pribudnúť má aj objekt pre záchranné tímy na poskytovanie pomoci a špecializovaný výcvik zložiek IZS či hasičská stanica. Potrebu jej výstavby rezort vnútra vysvetľuje zlým technickým stavom súčasnej hasičskej stanice na Komenského ulici i problematickou dopravnou situáciou v aktuálnej lokalite.



"Poloha hasičskej stanice je takmer v centre mesta, čo z hľadiska vykonávania výjazdu a dojazdových časov v rámci zásahového obvodu spôsobuje nemalé problémy. Hustota a plynulosť cestnej premávky v tejto lokalite je veľmi vysoká, čo významne predlžuje čas dojazdu na miesto udalosti. Súčasné situovanie hasičskej stanice je problematické aj vo vzťahu k napojeniu na nový severný obchvat mesta, a tým aj na rýchlostnú cestu R1," uviedlo ministerstvo v zámere.



Výstavbu IBC a hasičskej stanice v areáli bývalých kasární v Radvani by chcel rezort vnútra realizovať začiatkom roka 2026, výšku investície v zámere nespresnil. V komplexe by malo po dokončení pracovať približne 350 osôb.



Nové IBC plánuje ministerstvo vybudovať okrem Banskej Bystrice aj v Košiciach, pôvodne sa rátalo aj s výstavbou v Nitre. Transformácia koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému na IBC vzišla z Koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027. Projekty chce štát financovať z plánu obnovy a odolnosti.