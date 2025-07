Výstavba cesty v Banskej Bystrici bude drahšia o vyše 700.000 eur

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Výstavba cesty na Pršiansku terasu, ktorá odštartovala v apríli, bude oproti pôvodnému rozpočtu drahšia o vyše 700.000 eur. Dôvodom sú práce navyše, ktorých potreba sa ukázala až počas výstavby. Vyplýva to z dodatku k zmluve o dielo, ktorý bol zverejnený v centrálnom registri zmlúv.



K podpísaniu dodatku k zmluve medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a zhotoviteľom prác, spoločnosťou Metrostav DS, došlo v druhej polovici júla. Dodatok upravuje celkové náklady výstavby z pôvodných približne 2,9 milióna eur na vyše 3,6 milióna eur.



„V priestore stavby sa našla nelegálna skládka odpadu, ktorú je nutné odstrániť. Zároveň sa zistilo, že pôvodná kanalizácia je v nevyhovujúcom technickom stave a prípojky uličných vpustí sú z azbestocementového materiálu. Na mieste sa takisto nachádzala skládka azbestu, ktorú je potrebné bezpečne zlikvidovať. Okrem toho bola zemina v hornej časti staveniska kontaminovaná stavebným odpadom, čo si vyžiadalo jej prečistenie,“ vysvetlil pre TASR odborný referent pre komunikáciu BBSK Marek Mačica.



Cestu na Pršiansku terasu z Banskej Bystrice začali stavať v apríli, obyvatelia lokality i obce Horné Pršany na ňu čakajú viac ako tri desaťročia. Projekt, na ktorom spolupracuje BBSK, mesto Banská Bystrica a súkromní developeri, je rozdelený na dve časti. Prvou je rekonštrukcia existujúceho a nedokončeného polkilometrového úseku, druhým dobudovanie cesty v dĺžke viac ako jedného kilometra. Práce by mali byť dokončené na jar budúceho roka.



„Aktuálne prebieha odstraňovanie nelegálnej skládky odpadu, výkop ryhy pre novú kanalizáciu a realizácia cestného násypu,“ priblížil Mačica s tým, že práce navyše by nemali ovplyvniť termín dokončenia výstavby.



Výstavbu cesty na Pršinasku terasu financuje najväčším podielom BBSK. Mesto sa podieľa na vybudovaní chodníkov a verejného osvetlenia, ktoré prevezme do svojej správy. Projekt podporili aj súkromní developeri, ktorí profitujú z predaja nehnuteľností na Pršianskej terase. Otázka prerozdelenia zvýšených nákladov za práce navyše je podľa kraja aktuálne v štádiu rokovania.