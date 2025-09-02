< sekcia Regióny
VIDEO: Výstavba cesty na Pršiansku terasu sa dostáva do polovice
Autor TASR
Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Výstavba dlhoočakávanej cesty, ktorá spojí Pršiansku terasu a obec Horné Pršany s mestom Banská Bystrica napreduje, ide podľa harmonogramu. Konštatovali to v utorok po kontrolnom dni na stavbe predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter a banskobystrický primátor Ján Nosko. Podľa nich by termín do konca apríla budúceho roka mal byť dodržaný. V tom období ju majú dať do predčasného užívania.
Samotné teleso cesty je financované zo zdrojov BBSK, mesto sa podieľa na vybudovaní chodníka a verejného osvetlenia. Výstavba 1,5 kilometra dlhej komunikácie sa začala na jar tohto roka a aktuálne sa dostáva do svojej polovice. Momentálne ide o najväčšiu dopravnú investíciu v Banskej Bystrici. Obyvatelia sa jej dočkajú po vyše 30 rokoch.
„Dnešný kontrolný deň jednoznačne ukázal, že práce pokračujú dobrým tempom a naša spolupráca s BBSK naozaj vedie k vybudovaniu novej bezpečnej komunikácie,“ konštatoval Nosko.
Podľa Luntera sa objavili na stavbe dva zásadné problémy. „Našli sme niekoľko nelegálnych skládok, jednu z nich azbestovú, čo bolo potrebné odstrániť. Stavbu to trochu zdržalo, ale stále sme v rámci harmonogramu. Zároveň po otvorení cesty sa ukázalo, že pôvodná kanalizácia je v dezolátnom stave, takže sa musela komplet vymeniť. Bavíme sa o investícii cez tri milióny eur, ktorá významne pomôže obyvateľom Pršianskej terasy a Horných Pršian,“ zdôraznil Lunter.
Podľa neho odstránenie skládok a kanalizácia znamená navýšenie projektu rádovo v stovkách tisíc eur. Čiastka sa rozdelí alikvotne medzi krajom a mestom.
Nosko pripomenul, že mestské zastupiteľstvo schválilo 500.000 eur na vybudovanie dva metre širokého chodníka, ktorý bude vybavený novým moderným osvetlením. Zvýši sa tým bezpečnosť motoristov a chodcov, ktorí v tejto časti bývajú. Pribudnúť majú aj dva cyklopruhy.
„V tejto chvíli môžeme definitívne oznámiť, že bol aktualizovaný dopravný projekt. Vzniknú tu dva samostatné cyklopruhy v jednom i v opačnom smere,“ potvrdil Lunter.
