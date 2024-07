Výstavba Cesty okolo Tatier vstupuje do štvrtej fázy

Spišská Belá 17. júla (TASR) - Výstavba Cesty okolo Tatier vstupuje do štvrtej etapy. Poľskí i slovenskí partneri v stredu v kaštieli v Strážkach pri Spišskej Belej podpísali zmluvu o realizácii projektu, ktorý okrem iného prinesie ďalších 14 kilometrov cyklotrás na oboch stranách Tatier. Pre TASR to uviedol Štefan Bieľak, predseda Európskeho zoskupenie územnej spolupráce Tatry, ktoré je vedúcim partnerom projektu.



Celkové náklady na realizáciu štvrtej fázy sú 5,3 milióna eur, takmer štyri milióny budú partneri financovať z programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027. Na pozemkoch mesta Spišská Belá pribudne nový úsek zo Ždiaru smerom do Monkovej doliny s dĺžkou 4,37 kilometra a tiež trojkilometrová trasa v katastri obce Štrba. Na poľskej strane sa vybuduje sedemkilometrová cyklotrasa spájajúca Oravu s hlavnou trasou na úseku Chyžné - Jablonka a vznikne aj ďalšia infraštruktúra pre cyklistov. Obnovia tiež viac ako storočnú železničnú stanicu v Czarnom Dunajci či fasádu Ľudového domu v Nižných Lapšoch. V obci Kacvín pribudnú špeciálne oddychové zóny a súčasťou projektu je aj jej propagácia.



"Na realizáciu máme 24 mesiacov, čakajú nás ešte verejné obstarávania, ale ja verím, že v lete budúceho roka sa už bude dať jazdiť po nových cyklotrasách," dodal Bieľak.



Primátor Spišskej Belej Peter Zibura konkretizoval, že na pozemkoch mesta by sa mal spevniť povrch existujúceho chodníka. "Na našich pozemkoch je v súčasnosti vybudovaných už 23 kilometrov trás, množstvo turistov z okolia, ale aj zo zahraničia si to veľmi pochvaľuje. Už teraz sú atrakciou a majú aj veľký potenciál do budúcna," zhodnotil.



V súčasnosti je podľa Bieľaka k dispozícii 170 kilometrov prevažne asfaltových cyklotrás, ktoré ročne využíva odhadom 600.000 ľudí. Poliaci už majú hotový celý hlavný úsek a budujú vedľajšie trasy a doplnkovú infraštruktúru. Ostáva dobudovať 80 kilometrov chodníkov najmä v regiónoch Liptov a Orava. "Už teraz sa pripravujeme na piatu etapu projektu, nová výzva by mala vyjsť na jeseň a predpokladáme, že by sa do nej mohli zapojiť samosprávy práve z týchto dvoch regiónov. Už pripravené sú na to mestá ako Dolný Kubín, Trstená či Liptovský Mikuláš. Malo by sa uskutočniť aj stretnutie s vedením Žilinského samosprávneho kraja, ktorý by menším obciam mohlo podať pomocnú ruku a vstúpiť do projektu aktívnejšie," dodal Bieľak.



Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier je poľsko-slovenským turistickým produktom, na ktorej spolupracuje asi 20 poľských a slovenských samospráv. S jej budovaním sa začalo v roku 2014, cieľom je vytvoriť viac ako 250 kilometrov dlhý okruh cyklistických, lyžiarskych a bežkárskych trás okolo Tatier.