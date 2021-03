Výstavba CIZS v Kežmarku napreduje, súčasťou má byť zelená strecha

Kežmarok 12. marca (TASR) - V Kežmarku pokračuje výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktoré bude súčasťou komplexu prepojeného s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra. Ako uviedla pre TASR Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta, všetky poschodia až po strechu sú hotové. Dokončené sú aj všetky priečky okrem štvrtého poschodia, na ktorom bude oddelenie dialýzy a ktoré má špecifické požiadavky. Momentálne sú v štádiu realizácie strechy, ktorá bude plochá a zelená.



„Počasie práce nespomalilo. Čo sa týka pandémie, dodávky materiálov meškajú zhruba desať dní, čo sa však dá zvládnuť. Koncom minulého roka a v januári bola veľká časť subdodávateľov v karanténe, práce na stavbe boli preto odstavené na necelý mesiac. Najneskôr počas leta by sa to malo dobehnúť,“ ozrejmila Sosková.



Základný kameň bol osadený v júli 2020, do prevádzky by malo byť CIZS uvedené koncom tohto roka. Sosková podotkla, že pokiaľ nenastanú nejaké nečakané komplikácie, dokončenie a odovzdanie stavby sa predpokladá na jeseň. Podľa jej slov ide o investíciu vo výške viac ako päť miliónov eur, pričom projekt je financovaný z eurofondov a vlastných zdrojov mesta. Všetky ambulancie a ostatné priestory v CIZS budú mať nájomníci v prenájme.



V novopostavenej päťposchodovej budove sa bude nachádzať 24 ambulancií, rehabilitačné centrum, dialýza a kongresové centrum s kapacitou do 300 osôb so záhradou s výhľadom na Vysoké Tatry. Projekt počíta aj s vybudovaním prístupových ciest a nových parkovacích miest v dostatočnej kapacite.