< sekcia Regióny
Výstavba cyklochodníka v Brezne si vyžiada dopravné obmedzenia
Mesto Brezno pokračuje v budovaní siete cyklochodníkov s cieľom zvýšiť bezpečnosť a komfort cyklistov, najmä tých, ktorí denne dochádzajú do práce alebo školy.
Autor TASR
Brezno 14. augusta (TASR) - Mesto Brezno pokračuje v budovaní siete cyklochodníkov s cieľom zvýšiť bezpečnosť a komfort cyklistov, najmä tých, ktorí denne dochádzajú do práce alebo školy. V súvislosti s výstavbou cyklochodníka na Ulici Fraňa Kráľa upozorňuje na dočasné dopravné obmedzenia.
„S realizáciou prác začíname aj na tejto ulici, v rámci ktorých vybudujeme pravostranný chodník a cyklochodník v smere od cesty I/66 po železničnú stanicu. Dopravné obmedzenia na Ulici Fraňa Kráľa budú od kruhovej križovatky na ceste I/66, pričom cesta bude zúžená z jednej strany, ale prejazdná obojsmerne v celom úseku až po most na železničnej stanici. Chodník pre peších počas realizácie prác bude v blízkosti staveniska úplne uzavretý,“ informovala samospráva na sociálnej sieti.
Uzávera prístupových ciest do vnútroblokov a areálov predajní má byť len v čase prác, aby bol v čo najmenšej možnej miere zamedzený prístup do týchto častí.
„S realizáciou prác začíname aj na tejto ulici, v rámci ktorých vybudujeme pravostranný chodník a cyklochodník v smere od cesty I/66 po železničnú stanicu. Dopravné obmedzenia na Ulici Fraňa Kráľa budú od kruhovej križovatky na ceste I/66, pričom cesta bude zúžená z jednej strany, ale prejazdná obojsmerne v celom úseku až po most na železničnej stanici. Chodník pre peších počas realizácie prác bude v blízkosti staveniska úplne uzavretý,“ informovala samospráva na sociálnej sieti.
Uzávera prístupových ciest do vnútroblokov a areálov predajní má byť len v čase prác, aby bol v čo najmenšej možnej miere zamedzený prístup do týchto častí.