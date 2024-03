Výstavba cyklochodníka v Trnave si vyžiada dopravné obmedzenia

Trnava 8. marca (TASR) - Mesto Trnava upozorňuje na dočasné zmeny organizácie dopravy na Ulici Jána Bottu. Začnú sa v pondelok 11. marca a potrvajú do konca septembra tohto roka. Dopravné obmedzenia súvisia s výstavbou cyklochodníka, informovala radnica.



Výstavba cyklochodníka bude rozdelená do troch etáp. Prvá sa začne v pondelok 11. marca, skončiť by sa mala do 30. apríla. Počas stavebných prác bude nutná čiastočná uzávera miestnej cesty a chodníka na Ulici Jána Bottu v úseku od Ulice Bedřicha Smetanu po kruhový objazd na Ulici Andreja Sládkoviča. V danom úseku bude cesta prejazdná, jazdné pruhy budú však zúžené dočasným dopravným značením. Obchádzková trasa nebude potrebná.



Druhá etapa sa začne 1. mája a potrvá do 30. júna. Zmeny organizácie dopravy sa budú týkať úseku od Ulice Andreja Sládkoviča po Študentskú ulicu. Začiatok tretej etapy výstavby je naplánovaný na 1. júla a potrvá do konca septembra. Práce budú sústredené v úseku od Študentskej ulice po Ulicu Terézie Vansovej. Počas týchto dvoch plánovaných etáp výstavby cyklochodníka bude nevyhnutné zúženie jazdných pruhov dočasným dopravným značením.