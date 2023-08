Výstavba cyklomosta cez rieku Laborec v Humennom ide podľa plánu

Humenné 3. augusta (TASR) - Práce na výstavbe cyklomosta cez rieku Laborec v Humennom pokračujú podľa harmonogramu. Ako na webstránke mesta informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, potvrdil to kontrolný deň (1. 8.) za účasti primátora mesta Miloša Merička, zástupcu zhotoviteľa a ďalších zúčastnených.



Most dlhý 87,5 metra a široký 6,05 metra sa momentálne nachádza vo finálnej fáze. Začali sa inštalovať bezpečnostné prvky - zábradlia a nerezové siete. Následne to bude úprava mostnej vozovky a nanášanie protisklzového náteru.



"Po týchto prácach bude celá časť oceľovej konštrukcie mostného objektu hotová. Priebežne so súčasným stavom sa realizujú práce na dobudovaní cyklochodníkov z oboch strán cyklomosta, ktoré sa budú na premostenie napájať. Ich dokončenie sa plánuje v auguste," povedal Meričko.



Ako doplnil, po odovzdaní mostného objektu je naplánovaná kolaudácia. Doba výstavby je do októbra 2023.