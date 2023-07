Práce na výstavbe cyklomosta v Banskej Bystrica sa blížia do finále

Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Práce na výstavbe cyklomosta v časti Radvaň v Banskej Bystrici, s ktorou mesto začalo vlani v októbri, sa blížia do finále. Začiatkom augusta by sa mal otvoriť výjazd na rýchlostnú cestu R1 a v septembri by už mal plnohodnotne slúžiť cyklistom a chodcom. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



"Stavebné práce idú podľa harmonogramu a aktuálne sa začína s ukladaním oceľových dielov mosta na podpornú konštrukciu ponad cestu R1. Montáž si už v najbližších dňoch vyžiada viaceré dopravné obmedzenia, preto obyvateľov i cestujúcu verejnosť žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a sledovanie dopravného značenia," uviedla Adamovičová.



Od 11. do 14. júla bude žeriav najskôr osádzať montážne diely cyklomosta ponad Zvolenskú cestu pri predajni Hyundai, čo si vyžiada uzatvorenie tohto úseku, Zvolenskej cesty a menšieho mosta ponad Hron. Regulovaný prejazd sa umožní iba MHD vrátane prímestskej. Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.



"Nadväzovať na to budú najnáročnejšie práce ponad cestu R1. Z tohto dôvodu bude 13. a 14. júla doprava na R1 presmerovaná do jazdného pásu smer Zvolen, kde bude obojsmerná premávka, 17. a 18. júla zasa opačne, smer Banská Bystrica," vysvetlila Viera Fircová z oddelenia investičnej výstavby magistrátu.



Najväčším obmedzením, ktoré počas výstavby pociťujú vodiči, je uzatvorený výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu pri predajni Hyundai. "Aj keď stavebné práce na moste sa dokončia v septembri, tento výjazd bude pre motoristov otvorený už skôr, začiatkom augusta. To by malo pomôcť odľahčiť dopravnú situáciu na Sládkovičovej ulici, ako i na svetelnej križovatke na začiatku Poľnej ulice, a tiež na veľkom kruhovom objazde pri Europe," dodala Adamovičová.



Nový cyklomost prepojí mestskú časť Radvaň a Zvolenskú cestu, pričom na strane pri čerpacej stanici sa napojí na budúci podchod pre peších a cyklistov popod frekventovanú cestu vedúcu na Radvanský most. Ten je súčasťou plánovanej cyklotrasy z centra mesta až do mestskej časti Kraľová. Na druhej strane sa cyklomost napojí na rodinnú cestičku smerom na Zvolen, ktorú dobuduje Banskobystrický samosprávny kraj.