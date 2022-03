Výstavba cyklotrasy do Dražoviec sa začne v období okolo Veľkej noci

Nitra 29. marca (TASR) – V Nitre vzniká nová cyklotrasa, ktorá prepojí krajské mesto s mestskou časťou Dražovce. Zmluvu so zhotoviteľom cyklotrasy podpísali zástupcovia samosprávy koncom marca. „Mesto teraz musí dodať zameranie sietí. Následne odovzdáme stavenisko vysúťaženej firme, ktorá musí začať s výstavbou do siedmich dní. Je teda predpoklad, že cyklotrasa by sa mala začať stavať v období okolo Veľkej noci. Výstavba potrvá tri mesiace,“ informoval magistrát.



Cyklotrasa bude mať dĺžku tri kilometre. Viesť bude od vodární smerom k cyklotrase, ktorú vybudovala spoločnosť MH Invest, popod cestu a skončí v Dražovciach, zhruba 70 metrov od spoločnosti Medis. Napájať sa bude na Kultúrnu ulicu.



Výstavbu cyklotrasy pripravuje mesto už niekoľko rokov. Územné rozhodnutie bolo vydané ešte v roku 2015. Mesto už pred časom získalo na stavbu dotáciu z Európskej únie v hodnote viac ako 240.000 eur. Projekt bol schválený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.