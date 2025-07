Výstavba cyklotrasy pokračuje montážou cyklomosta ponad diaľnicu

Trnava 12. júla (TASR) - Montážou cyklomosta ponad diaľnicu D1 pri Trnave finišuje výstavba novej cyklotrasy. Tá spojí trnavskú automobilku s obcou Zavar. Výstavba cyklotrasy, ktorej súčasťou je cyklomost, by mala byť kompletne ukončená do konca augusta, potvrdil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TSK) Rastislav Mráz.



Kompletná výstavba cyklotrasy podľa Mráza predstavuje investíciu vo výške 2,2 milióna eur. TSK získal na financovanie stavby nenávratné finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR.







Montáž cyklomosta si vyžiadala úplnú uzáveru diaľnice D1 v úseku od 55. kilometra po 66,5. kilometer. Začala sa v sobotu v ranných hodinách, zatvorená zostane do nedele 13. júla do 12.00 h. Po montáži cyklomosta budú stavebné práce pokračovať jeho prepojením na paralelne vznikajúcu pozemnú cyklotrasu, ktorá je už takmer hotová.



Most ponad diaľnicu je vyrobený z ocele. Jeho dĺžka je 87 metrov, šírka takmer päť metrov a nachádza sa vo výške sedem až deväť metrov. Výstavbu realizuje spoločnosť Swietelsky-Slovakia za vysúťaženú cenu 1,3 milióna eur. Povrch mosta bude tvoriť kompozitná podlaha rozdelená farebne pre cyklistov a chodcov. Chýbať nebude vodorovné i zvislé dopravné značenie.







Nová cyklotrasa sa po dobudovaní stane prepojovacou časťou na napojenie sa na dôležitú Vážsku cyklomagistrálu. Cyklisti sa na ňu budú môcť napojiť v neďalekých Šúrovciach. „Táto trasa spája štyri samosprávne kraje a je hlavnou slovenskou cyklistickou tepnou,“ skonštatoval Mráz.



Starosta obce Zavar Lukáš Sochor očakáva od novej cyklotrasy výrazné zvýšenie bezpečnosti cyklistov i chodcov, ktorí dochádzajú za prácou do trnavskej automobilky. „Čakali sme na ňu dlhé roky, už dávno mala byť hotová, pretože práve v našej obci je veľké množstvo zamestnancov automobilky,“ povedal starosta.