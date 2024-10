Výstavba detenčného ústavu v Kremnici bude stáť 24,544 milióna eur

Kremnica 9. októbra (TASR) - Výstavbu detenčného ústavu v Kremnici v hodnote 24,544 milióna eur zrealizuje spoločnosť STRABAG Pozemné staviteľstvo. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, ktorú uzatvorilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR so spoločnosťou koncom septembra tohto roka. Investícia sa má financovať z prostriedkov plánu obnovy.



"Ministerstvo zdravotníctva realizuje výstavbu druhého detenčného ústavu Kremnica v rámci komponentu 12, investície 2 - vytvorenie detenčných zariadení," spresnil komunikačný odbor MZ SR s tým, že stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v zmysle podpísanej zmluvy. Rezort ďalej uviedol, že v súčasnosti sa spracúva realizačná projektová dokumentácia a zriaďuje sa stavenisko.



Detenčný ústav v Kremnici bude slúžiť ako zariadenie na výkon ochranného opatrenia detencie pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu. Nachádzať sa bude v blízkosti Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya.



Budova detenčného ústavu bude pozostávať z dvoch dvojpodlažných krídel a trojpodlažnej administratívnej časti. Ústav má mať kapacitu 75 lôžok, predpokladaný počet zdravotného personálu je 90 osôb pracujúcich na štvorzmennej prevádzke. Sprevádzkovanie ústavu je podľa komunikačného odboru plánované najneskôr do 30. júna 2026.



Prvý detenčný ústav na Slovensku otvorilo MZ koncom roka 2022 v Hronovciach v okrese Levice. Spolu s plánovaným zariadením v Kremnici majú poskytovať starostlivosť pacientom s duševnými chorobami, ktorým súd nariadil umiestnenie do detenčného ústavu.