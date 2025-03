Výstavba detského hospicu v Nitre bude financovaná zo zdrojov EÚ

Nitra 17. marca (TASR) - Výstavba detského hospicu v Nitre bude stáť približne päť miliónov eur. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR, ktorý zároveň uviedol, že projekt bude financovaný zo zdrojov Európskej únie.



Projekt detského hospicu podporila vláda SR v novembri 2024 na svojom výjazdovom rokovaní v Topoľčiankach, keď na prípravu projektovej dokumentácie poskytla Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) dotáciu 300.000 eur. "Po opakovaných rokovaniach na Úrade vlády SR došlo k dohode medzi jednotlivými ministerstvami, NSK, vládou SR a poslancami Národnej rady SR na financovaní detského hospicu a centra odľahčovacej služby zo zdrojov EÚ. Stavebné práce by sa mohli začať do konca tohto roka," doplnil tlačový odbor ÚV SR.



Ako pred časom uviedol predseda NSK Branislav Becík, detský hospic na Slovensku chýba. "Najbližší projekt je v Českej republike v Brne a my sme sa ním inšpirovali. Hospic bude slúžiť pre zomierajúce deti v poslednom štádiu života," doplnil Becík.