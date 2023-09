Stredná škola v Matejovciach začína s výstavbou odborných učební

Poprad 4. septembra (TASR) - Pre 290 žiakov Strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) v popradskej mestskej časti Matejovce bude tento i budúci školský rok špecifický. V septembri tam totiž začínajú s výstavbou nových odborných učební a dielní za milióny eur. Riaditeľ školy Ján Furcoň ubezpečil, že vyučovanie to nijako neovplyvní, keďže pôjde o novú stavbu a práce budú realizovať mimo školskej budovy.



"V súčasnosti máme zastaralé dielne, do ktorých investovať už nemá zmysel. Vďaka tomuto projektu by sme mali zatraktívniť odbory, ktoré na našej škole máme, týka sa to elektrotechniky, mechatroniky a strojárenstva. Mali by sme dostať aj špičkové vybavenie, výhodou tiež je, že dielne už budú súčasťou areálu školy," zhodnotil Furcoň. Verí, že vďaka tomuto projektu sa v budúcnosti podarí zvýšiť počet študentov. Škola vlani oslávila 50. výročie vzniku.



S prácami by sa malo začať v septembri a potrvajú 18 mesiacov. Vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Furman uviedol, že ide o projekt v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. SOŠE je jednou z piatich škôl, ktoré modernizujú z európskych štrukturálnych fondov. "Pôjde o multifunkčný polygón, v ktorom budú učebne, prednáškové miestnosti a dielne pre odborný výcvik. Druhá časť projektu je materiálno-technické vybavenie, čiže najmodernejšia technika týkajúca sa oblasti strojárstva a elektrotechniky," priblížil Furman. Po verejnom obstarávaní náklady presiahnu desať miliónov eur.



Predseda PSK Milan Majerský (KDH) dodal, že žiaci odborných škôl sú na trhu práce mimoriadne žiadaní. "Na tento projekt nadväzuje aj duálne vzdelávanie, už teraz má uplatnenie pre konkrétnych žiakov aj konkrétnych zamestnávateľov," uviedol. Študenti odboru mechanika - elektrotechnika sa totiž postupne stanú súčasťou procesov u výrobcu technológií pre ohrev vody, vykurovanie, vetranie a chladenie v tamojšom priemyselnom parku. Ide podľa Furcoňa o reakciu na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu.



Okrem školy v Matejovciach sa modernizujú aj stredné školy v Medzilaborciach, Kežmarku, Starej Ľubovni a v Prešove. "Vo všetkých štyroch sa už stavia a väčšinu stavieb budeme do konca kalendárneho roka ukončovať a uvádzať do prevádzky," doplnil Furman s tým, že celkovo sa v týchto školách preinvestuje približne 40 miliónov eur.