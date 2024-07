Výstavba domov i bytov v Sliači rastie, obyvateľov však dlhodobo ubúda

Sliač 30. júla (TASR) - Výstavba rodinných i bytových domov v meste Sliač vo Zvolenskom okrese rastie, počet jeho obyvateľov však dlhodobo klesá. V súčasnosti ich je pod päťtisíc, pôrodnosť a aj úmrtnosť sú však na rovnakej úrovni. TASR o tom informovala primátorka Sliača Ľubica Balgová.



Dodala, že v súčasnosti sa stavia viacero štvrtí s novými príbytkami. Počas jedného júlového dňa dala samospráva stavebné povolenie na 36 nových rodinných domov. "V najbližšom čase by ich malo vyrásť 100 a aj štyri nové bytovky, kde bude približne 60 bytov. Ľudia sa k nám sťahujú," objasnila.



Jedna z nových štvrtí je pri Kováčovej i pri Veľkej Lúke. "Občania pribúdajú, sú tu, trvalý pobyt si však nemenia, čo verejnej správe neprospieva. Nedostávame totiž za nich podielové dane, z čoho by sme sa mohli rozvíjať," zdôraznila. Podľa nej je pre mesto výhodné, keď si občan nahlási trvalý pobyt tam, kde naozaj žije. Súvisí to napríklad s obnovou ciest a chodníkov i s komunálnym odpadom.



Mesto má pre obyvateľov aj 90 nájomných bytov. "Chceli by sme aj ďalšie, nie je to však súčasťou územného plánu. Budeme ho tak meniť, aby obsahoval aj lokalitu pre takéto byty," spomenula s tým, že žiadostí od záujemcov je veľa. Niektoré sú pre sociálne i finančné dôvody urgentné, ďalšie sú od mladých párov i rodín, ktoré sa chcú osamostatniť. Uviedla, že pozemky pre nové nájomné byty v Sliači sú.



Výhodou mesta je podľa nej sliačske letecko-lekárske centrum ministerstva obrany, kde sú takmer všetci odborníci. V strede Sliača je zas gynekologická klinika. "Blízkosť Zvolena i Banskej Bystrice nám dáva dobrý prístup k zdravotnej starostlivosti," poznamenala. Pre občanov je v meste lekár pre dospelých i pre deti a dorast. Pozitívne je podľa nej aj to, že Sliač má dobrú polohu a má dobrý prístup k autobusovým i vlakovým spojom do Zvolena i do Banskej Bystrice.



Povedala, že nevýhodou blízkosti okresných miest je však to, že do Sliača sa im nedarí dostať väčšie obchody ako papiernictvo i rozsiahlejšiu drogériu.