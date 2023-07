Výstavba druhej etapy cyklochodníka vo Fiľakove potrvá do novembra

Fiľakovo 29. júla (TASR) - Výstavba druhej etapy cyklochodníka vo Fiľakove, ktorá prepojí mestský park a priemyselnú zónu, potrvá do novembra. Súčasťou projektu za vyše 200.000 eur je i nové verejné osvetlenie či prístrešok s parkovacími miestami pre bicykle. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Nový cyklochodník bude viesť od mestského parku a autobusovej stanice popri priemyselnej zóne v smere na obec Šávoľ. Chodník s dĺžkou vyše 290 metrov a šírkou 2,5 metra bude rozdelený do dvoch pruhov pre peších a cyklistov. "Chodník pre peších je pri ceste v dezolátnom stave, pre cyklistov pruh úplne chýba. Denne po tejto ceste prejdú stovky ľudí do a zo zamestnania, čo je pri danej hustote premávky vrátane nákladnej prepravy nebezpečné," uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



V rámci projektu za vyše 200.000 eur, na ktorý samospráva získala dotáciu vo výše 187.000 eur, okrem cyklochodníka pribudnú i nové dažďové vpuste, verejné osvetlenie či prístrešok s parkovacími miestami pre bicykle a nabíjacími stojanmi pre elektrobicykle. Stavebné práce sa začali ešte v júni, dokončené by mali byť do novembra.



Projekt výstavby cyklochodníka vo Fiľakove je rozdelený do štyroch etáp. Prvú, ktorá spája železničnú stanicu s mestským parkom, postavilo mesto v roku 2020. Aktuálna fáza prepojí mestský park so začiatkom priemyselnej zóny. V budúcnosti samospráva plánuje v dvoch etapách dobudovať cyklochodník až po koniec priemyselnej zóny k areálu podniku Ekoltech.