Výstavba električkovej trate v Petržalke zaznamenala prvé omeškanie

Bratislava 5. mája (TASR) – Výstavba električkovej trate v bratislavskej Petržalke zaznamenala prvé omeškanie. Zhruba mesačné omeškanie sa týka stavebných prác na Združenom moste Rusovská cesta a na premostení Chorvátskeho ramena. Zhotoviteľ napriek tomu deklaruje dokončenie stavby v predpokladanom termíne, hlavné mesto nad predĺžením lehoty výstavby trate neuvažuje. Časový posun súvisí aj so zdražovaním. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Zhotoviteľ má v rámci konkrétnych stavebných prác určité omeškanie, zhruba mesiac. Stále však platí harmonogram, ktorý zhotoviteľ deklaruje, že stavbu dokončí v predpokladanej lehote. S predlžovaním teda mesto neuvažuje," skonštatovala Schmucková s tým, že to zhotoviteľ uvádza aj v revidovanom harmonograme práce viazanom k zmluve o dielo.



Podľa hovorkyne súvisí úprava harmonogramu a časový posun v prácach aj so zdražovaním cien materiálov. Hlavné mesto sa v tejto veci obrátilo na Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán so žiadosťou o usmernenie, ako ďalej postupovať. Týka sa to napríklad aj uzatvárania dodatkov k zmluve o dielo na zhotovenie stavby.



Práce na budovaní električkovej trate sa aktuálne sústredia najmä na zakladanie mostných objektov a ďalšie prípravné práce súvisiace so stavbou. Ide napríklad o prekládky inžinierskych sietí, výkopy základových jám, tryskovú injektáž či nevyhnutné výruby stromov a náletových drevín v trase pripravovanej električkovej trate.



Novú električkovú trať v Petržalka stavia vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka za 74,58 milióna eur bez DPH. Hradená má byť najmä z eurofondov. Stavebné práce prebiehajú súčasne na viacerých stavebných objektoch pozdĺž celého úseku novej trate. Vedenie hlavného mesta verí, že električka bude novou traťou jazdiť do konca roka 2023.



Budúca trať bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Trasa električky sa predĺži o 3,9 kilometra, od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo sedem zastávok, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Pôjde o zastávky ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.