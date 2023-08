Výstavba električkovej trate v Petržalke prinesie ďalšie obmedzenia

Bratislava 2. augusta (TASR) - Výstavba druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke, spojená s budovaním nových komunikácií a križovatiek, si najnovšie vyžiada dopravné obmedzenia na Jantárovej ceste. Zmeny v doprave by mali trvať od soboty (5. 8.) do konca novembra. Obmedzenia sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy (MHD). Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Úsek Jantárovej cesty od Lietavskej po Betliarsku bude úplne uzatvorený," konštatuje magistrát. Obchádzková trasa bude viesť cez novú cestnú komunikáciu, tzv. bypass, z Betliarskej, cez Jantárovú cestu, Vyšehradskú a Lietavskú ulicu.



Na úseku Jantárovej cesty po Lietavskú ulicu bude doprava presmerovaná na novú obchádzkovú trasu vedúcu pozdĺž pôvodnej cestnej komunikácie. Uzatvorená bude tiež časť cesty k miestnemu obchodnému domu, náhradná cestná komunikácia bude viesť taktiež pozdĺž tej pôvodnej.



Obmedzenia sa dotknú aj MHD, a to autobusových liniek 59, 95, 98, 99, 192, N95 a N99, ale tiež výjazdových, respektíve dojazdových spojov 68, 83 a 94. Zastávky Lúčanka a Strečnianska budú premiestnené na dočasné komunikácie. Bližšie informácie o trasách autobusových spojov sú zverejnené na webovej stránke Dopravného podniku Bratislava (DPB).