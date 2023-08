Výstavba električkovej trate v Petržalke prináša ďalšie obmedzenia

Bratislava 5. augusta (TASR) - Výstavba druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke, spojená s budovaním nových komunikácií a križovatiek, prináša od soboty dopravné obmedzenia na Jantárovej ceste. Zmeny v doprave by mali trvať do konca novembra. Obmedzenia sa týkajú aj mestskej hromadnej dopravy (MHD).



Úsek Jantárovej cesty od Lietavskej po Betliarsku je úplne uzatvorený. Obchádzková trasa vedie cez novú cestnú komunikáciu, tzv. bypass, z Betliarskej, cez Jantárovú cestu, Vyšehradskú a Lietavskú ulicu.



Na úseku Jantárovej cesty po Lietavskú ulicu je doprava presmerovaná na novú obchádzkovú trasu vedúcu pozdĺž pôvodnej cestnej komunikácie. Uzatvorená je tiež časť cesty k miestnemu obchodnému domu, náhradná cestná komunikácia bude viesť taktiež pozdĺž tej pôvodnej.



Obmedzenia sa týkajú aj MHD, a to autobusových liniek 59, 95, 98, 99, 192, N95 a N99, ale tiež výjazdových, respektíve dojazdových spojov 68, 83 a 94. Zastávky Lúčanka a Strečnianska sú premiestnené na dočasné komunikácie. Bližšie informácie o trasách autobusových spojov sú zverejnené na webovej stránke Dopravného podniku Bratislava (DPB).