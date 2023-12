Výstavba Fakultnej nemocnice Trnava je prioritou aj nového riaditeľa

Trnava 5. decembra (TASR) - Výstavba novej budovy Fakultnej nemocnice (FN) Trnava je prioritou i pre jej aktuálne novovymenovaného riaditeľa Daniela Žitňana. Ten pre TASR uviedol, že FN bude pokračovať v začatom projekte.



"Momentálne čakáme na vydanie územného rozhodnutia zo stavebného úradu. Zároveň sú spracované podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. To bude ďalším krokom v prípade poskytnutia finančných prostriedkov," informoval.



FN za predchádzajúceho riaditeľa Vladislava Šrojtu rozbehla prípravu novej monoblokovej nemocnice v areáli FN, ktorá by mala priniesť vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti pre Trnavu i širší región. Nevyhovujúci systém pavilónov má nahradiť moderný objekt so 630 lôžkami, kde budú pod jednou strechou oddelenia, kliniky, ambulantná časť, urgentný príjem s heliportom na streche, administratíva a pričlenený aj parkovací dom so 480 miestami.



Útvar hodnoty za peniaze vydal pre výstavbu nemocnice kladné stanovisko, keďže sa podľa hodnotiacej správy v Trnave oplatí viac výstavba novej ako rekonštrukcia súčasných budov. Niektoré z nich majú viac ako 100 rokov.



FN sa uchádzala pre realizáciu o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, nakoniec ich však nedostala. Zdravotnícke zariadenie sa následne vyjadrilo, že aj napriek tomu bude pokračovať v prípravách, keďže súčasný stav neumožňuje zmysluplnú alternatívu rozvoja a zároveň bude hľadať zdroje financovania. Vlani v máji podpísala FN zmluvu o dielo na projektovú dokumentáciu s pražskou spoločnosťou CASUA a. s. Vedenie FN Trnava doteraz vnímalo výstavbu ako nevyhnutnosť, keďže súčasné budovy už nespĺňajú potreby 21. storočia, najmä v oblasti komfortu pacientov. Projekt novej nemocnice je v súlade s územným plánom Trnavy. Má podporu mesta i krajskej samosprávy. Celková suma výstavby bola odhadovaná na 382 miliónov eur s DPH.