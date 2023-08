Výstavba haly vo Fiľakove si vyžiadala práce navyše za asi 124.000 eur

Fiľakovo 24. augusta (TASR) - Projekt novej výrobnej haly v priemyselnom areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove bude drahší približne o 124.000 eur. Dôvodom sú práce navyše, ktoré na stredajšom (23. 8.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) vo forme dodatku k zmluve o dielo schválili poslanci mesta.



Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na zasadnutie MsZ, predmetom štvrtého dodatku k zmluve o dielo sú nepredvídateľné a doplňujúce práce naviac. Vyčíslené boli celkovo približne na 124.000 eur s DPH, cena výstavby novej výrobnej haly tak aktuálne predstavuje viac ako 4.050.000 eur.



Medzi najdrahšie položky v dodatku patrí vybudovanie spínacej skrinky vrátane pripojenia k distribučnej sústave, dolamovanie základových konštrukcií pôvodných objektov v mieste staveniska a odpady navyše. "Pri výkopových prácach sme zistili odpady, ktoré sa nedali použiť na stavbe a museli sme ich odviezť na skládku," skonštatoval na zasadnutí MsZ vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja Mestského úradu Fiľakovo Ivan Vanko s tým, že stavebné práce v rámci výstavby výrobnej haly sa postupne blížia do finále.



Vybudovanie spínacej skrinky je podľa vedenia mesta nad rámec pôvodne plánovaného projektu, samospráva však bude rokovať s distribučnou spoločnosťou o jej finančnom prebratí. "V týchto dňoch sme predložili aj ďalšie finančné nároky na zvýšenie dotácie, snažíme sa o to, aby sme ešte získali navyše nejaké dotačné sumy v rámci projektu," dodal primátor Fiľakova Attila Agócs.



Výstavba novej výrobnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala začiatkom februára, vzniknúť by tam mohlo približne 30 nových pracovných miest. Na realizáciu projektu získalo Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu. Ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj, ďalších vyše 1,1 milióna eur samospráva financuje z úverových zdrojov. Práce na projekte realizuje spoločnosť Metrostav, dokončené by mali byť koncom septembra.