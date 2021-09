Výstavba heliportu v Ružinove je vo finále

Bratislava 2. septembra (TASR) – Výstavba heliportu v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove je vo finálnom štádiu. Ľudia žijúci v okolí nemocnice sa báť zvýšeného hluku nemusia. Pre TASR to povedala hovorkyňa najväčšej slovenskej nemocnice Eva Kliská.



„V súčasnosti realizujeme všetky potrebné procesy súvisiace s administratívnymi rozhodnutiami. Po uzavretí týchto procesov bude možné heliport uviesť do prevádzky," spresnila, kedy sa heliport sfunkční. Zdôraznila, že limity prípustných hodnôt hluku z leteckej dopravy nie sú prekročené.



Pandémia nového koronavírusu podľa nej ovplyvnila najmä prípravnú fázu projektu, a to hlavne v súvislosti s administratívnymi činnosťami tretích strán, čo malo vplyv i na samotnú výstavbu.



Na otázku, aká je finálna suma výstavby heliportu, hovorkyňa dodala, že bude zverejnená po ukončení všetkých procesov súvisiacich s jeho uvedením do prevádzky.