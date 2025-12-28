< sekcia Regióny
Výstavba jednej z najdlhších cyklolávok napreduje podľa harmonogramu
Ako doplnil primátor Brezna, cyklotrasy, ktorými chcú podporiť miestnu nemotorovú dopravu a cestovný ruch v regióne, nie sú zďaleka jediné, čo v meste budujú.
Autor TASR
Brezno 28. decembra (TASR) - Výstavba takmer 650 metrov dlhej cyklolávky v Brezne, ako súčasť cyklotrasy medzi Breznom a Valaskou, napreduje podľa harmonogramu. Konštatoval to primátor Tomáš Abel s tým, že po dokončení bude jednou z najdlhších svojho druhu na Slovensku.
Konštrukciu cyklolávky tvoria prefabrikované mostovky z vysokopevnostného betónu, uložené na 63 podperách vrátane dvoch nábehov. Šírka lávky je 3,2 metra, čo má umožniť pohodlnú obojstrannú premávku cyklistov, a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti i komfortu všetkých užívateľov. Celkové náklady na výstavbu presiahnu tri milióny eur a mesto ich získalo z plánu obnovy. S ukončením sa počíta v prvej polovici budúceho roka.
„Zhotoviteľská firma pracuje v dvojzmennej prevádzke, aj cez víkendy, častokrát i v daždivých podmienkach. Všetky technologické postupy sú dodržané, v období priaznivého počasia sa realizujú najnáročnejšie úkony, najmä betonáže,“ uviedol primátor na webe mesta.
Počas výstavby cyklolávky platia okrem sviatočných dní na ceste I/66 na výjazde v smere na Banskú Bystricu dopravné obmedzenia a mesto preto žiada vodičov o trpezlivosť. Zúženie vozoviek a dočasné dopravné značenie ostanú v platnosti až do ukončenia stavby.
„Dopravné riešenia sa budú priebežne upravovať podľa aktuálnej potreby, o čom budeme verejnosť informovať. Pre zimné obdobie i rýchle zmeny počasia však často nie je možné oznámiť zmeny s dlhším predstihom a môžeme o nich informovať len deň vopred,“ konštatoval Abel.
Podľa vedúcej investičného odboru magistrátu Veroniky Boháčikovej cyklolávka spĺňa bezpečnostné, technické aj ekonomické požiadavky projektu. Fakt, že sa nebuduje bližšie k rieke Hron, súvisí s viacerými faktormi.
„Lokalita popri Hrone je zaťažená ochranným pásmom železníc i samotnej rieky. Zároveň by si to vyžadovalo majetkoprávne vysporiadanie, tým predĺženie povoľovacích procesov a navýšenie celkových nákladov na stavbu,“ vysvetlila Boháčiková.
Ako doplnil primátor, cyklotrasy, ktorými chcú podporiť miestnu nemotorovú dopravu a cestovný ruch v regióne, nie sú zďaleka jediné, čo v meste budujú.
„Len v tomto roku sme stavali byty, postavili kompostáreň, obnovovali sme školy a škôlky, cesty i chodníky. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia mestského úradu, plavárne, obnovujeme rozpadnutú časť múru na sídlisku Mazorníkovo, urobili sme nové schody na cintorín a mnohé ďalšie významné veci,“ zdôraznil Abel na sociálnej sieti.
Konštrukciu cyklolávky tvoria prefabrikované mostovky z vysokopevnostného betónu, uložené na 63 podperách vrátane dvoch nábehov. Šírka lávky je 3,2 metra, čo má umožniť pohodlnú obojstrannú premávku cyklistov, a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti i komfortu všetkých užívateľov. Celkové náklady na výstavbu presiahnu tri milióny eur a mesto ich získalo z plánu obnovy. S ukončením sa počíta v prvej polovici budúceho roka.
„Zhotoviteľská firma pracuje v dvojzmennej prevádzke, aj cez víkendy, častokrát i v daždivých podmienkach. Všetky technologické postupy sú dodržané, v období priaznivého počasia sa realizujú najnáročnejšie úkony, najmä betonáže,“ uviedol primátor na webe mesta.
Počas výstavby cyklolávky platia okrem sviatočných dní na ceste I/66 na výjazde v smere na Banskú Bystricu dopravné obmedzenia a mesto preto žiada vodičov o trpezlivosť. Zúženie vozoviek a dočasné dopravné značenie ostanú v platnosti až do ukončenia stavby.
„Dopravné riešenia sa budú priebežne upravovať podľa aktuálnej potreby, o čom budeme verejnosť informovať. Pre zimné obdobie i rýchle zmeny počasia však často nie je možné oznámiť zmeny s dlhším predstihom a môžeme o nich informovať len deň vopred,“ konštatoval Abel.
Podľa vedúcej investičného odboru magistrátu Veroniky Boháčikovej cyklolávka spĺňa bezpečnostné, technické aj ekonomické požiadavky projektu. Fakt, že sa nebuduje bližšie k rieke Hron, súvisí s viacerými faktormi.
„Lokalita popri Hrone je zaťažená ochranným pásmom železníc i samotnej rieky. Zároveň by si to vyžadovalo majetkoprávne vysporiadanie, tým predĺženie povoľovacích procesov a navýšenie celkových nákladov na stavbu,“ vysvetlila Boháčiková.
Ako doplnil primátor, cyklotrasy, ktorými chcú podporiť miestnu nemotorovú dopravu a cestovný ruch v regióne, nie sú zďaleka jediné, čo v meste budujú.
„Len v tomto roku sme stavali byty, postavili kompostáreň, obnovovali sme školy a škôlky, cesty i chodníky. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia mestského úradu, plavárne, obnovujeme rozpadnutú časť múru na sídlisku Mazorníkovo, urobili sme nové schody na cintorín a mnohé ďalšie významné veci,“ zdôraznil Abel na sociálnej sieti.