< sekcia Regióny
Výstavba komunikácií na Grote finišuje, domy budú môcť kolaudovať
Projekt výstavby obytnej zóny na Grote sa začal v roku 2001.
Autor TASR
Košice 17. decembra (TASR) - Obyvatelia lokality Grot v košickej mestskej časti (MČ) Západ si po rokoch budú môcť dať skolaudovať svoje domy. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval starosta MČ Marcel Vrchota s tým, že podmienený projekt výstavby komunikácií a verejného osvetlenia je v záverečnej fáze.
„Ukončujeme výstavbu ciest, chodníkov a verejného osvetlenia v lokalite Grot IV. Je to významné z toho dôvodu, že sa tak udialo po takmer štvrťstoročí, keď s tým MČ zápasila. Začalo sa to v roku 2002, keď MČ prijala do daru od developerov pozemky pod cestami a chodníkmi,“ pripomenul.
Na výstavbu komunikácií boli podľa jeho slov prisľúbené financie zo štátneho rozpočtu. MČ však napokon získala len niečo vyše polovice z potrebných prostriedkov. Domy a byty pritom nemohli byť bez príslušných komunikácií skolaudované. MČ tak na ich výstavbu vynakladala vlastné zdroje. Za posledných sedem rokov išlo dokopy o viac než 500.000 eur.
„Pociťovali sme to ako záväzok voči obyvateľom, ktorí tam dlhodobo žijú a nemohli si naplno uplatňovať svoje vlastnícke práva. Ľudia si po kolaudácii komunikácií už konečne budú môcť zapísať trvalý pobyt a nakladať so svojimi domami ako ich právoplatní majitelia - poistiť si ich, ručiť nimi pri žiadosti o úver, zobrať si hypotéku a podobne,“ dodal Vrchota.
Projekt výstavby obytnej zóny na Grote sa začal v roku 2001. Týkal sa ulíc Novobanská, Levická, Breznianska, Prievidzská, Topoľčianska, Žarnovická, Púchovská a Tvrdošínska. Spolu ide zhruba o 250 domov a bytov.
„Ukončujeme výstavbu ciest, chodníkov a verejného osvetlenia v lokalite Grot IV. Je to významné z toho dôvodu, že sa tak udialo po takmer štvrťstoročí, keď s tým MČ zápasila. Začalo sa to v roku 2002, keď MČ prijala do daru od developerov pozemky pod cestami a chodníkmi,“ pripomenul.
Na výstavbu komunikácií boli podľa jeho slov prisľúbené financie zo štátneho rozpočtu. MČ však napokon získala len niečo vyše polovice z potrebných prostriedkov. Domy a byty pritom nemohli byť bez príslušných komunikácií skolaudované. MČ tak na ich výstavbu vynakladala vlastné zdroje. Za posledných sedem rokov išlo dokopy o viac než 500.000 eur.
„Pociťovali sme to ako záväzok voči obyvateľom, ktorí tam dlhodobo žijú a nemohli si naplno uplatňovať svoje vlastnícke práva. Ľudia si po kolaudácii komunikácií už konečne budú môcť zapísať trvalý pobyt a nakladať so svojimi domami ako ich právoplatní majitelia - poistiť si ich, ručiť nimi pri žiadosti o úver, zobrať si hypotéku a podobne,“ dodal Vrchota.
Projekt výstavby obytnej zóny na Grote sa začal v roku 2001. Týkal sa ulíc Novobanská, Levická, Breznianska, Prievidzská, Topoľčianska, Žarnovická, Púchovská a Tvrdošínska. Spolu ide zhruba o 250 domov a bytov.