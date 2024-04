Výstavba Košickej futbalovej arény stála asi 24 miliónov eur

Košice 27. apríla (TASR) - Mesto Košice predstavilo dostavanú Košickú futbalovú arénu (KFA), ktorej kapacita je po novom 12.555 sedadiel a spĺňa kritériá najvyššej kategórie UEFA 4. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie získalo v uplynulých dňoch. Ako pre TASR uviedol viceprimátor a predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda, celková investícia dosiahla od roku 2018 asi 24 miliónov eur.



Výstavba prvej etapy KFA a niektoré prípravné práce potrebné na jej úplné dokončenie sa uskutočnili v rokoch 2018 až 2021. KFA začala oficiálne fungovať vo februári 2022. "Jediné, čo nám vo svojej podstate chýbalo, bola dostatočná kapacita na získanie tej štvrtej pomyselnej hviezdičky. To sa dostavalo v poslednej časti. Čiže, keď sme mali vtedy štadión s kapacitou necelých 6000, dnes sme ju viac ako zdvojnásobili. Máme dostavaný štadión. Je dokončené niečo, čo nás opäť vracia na mapu Európy z pohľadu, čo by takéto mesto, akým sú Košice, malo svojím obyvateľom poskytovať," skonštatoval.



Prezident FC Košice Dušan Trnka to považuje za historickú chvíľu. "Náš klub môže hrať na takomto nádhernom štadióne, ktorý naozaj spĺňa všetky európske kritériá. Myslím si, že to je niečo, o čom mnohé generácie pred nami iba snívali," uviedol.



Čo sa týka samotného trávnika futbalového štadióna, obsahuje trávu s názvom lipnica lúčna. Podľa generálneho manažéra KFA Petra Schmiedla ide v rámci živej trávy o najlepšie ihrisko na Slovensku, ak nie na území niekdajšieho Československa.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že Košiciam dlhé roky chýbal kvalitný futbalový stánok. Ako povedal, je naďalej potrebné pomáhať futbalu a ďalším športoviskám. "Dnes máme vydané stavebné povolenie na tréningové plochy, ktoré majú byť oproti štadiónu. Zháňame už len financovanie. Som presvedčený, že sa nám v tomto roku podarí oznámiť, že ideme aj do tejto časti projektu," dodal.



KFA má okrem futbalových zápasov slúžiť aj na kultúrno-spoločenské či vzdelávacie účely. "Máme zasadačky a zázemie, ktoré už posledné dva roky využívajú na stretnutia rôzne spoločnosti, obchodné komory a podobne. Dokonca sme tu už mali aj svadbu, krstiny, narodeninové oslavy a podobne. Je to pekný priestor a snažíme sa ho využiť tak, aby bol jeho ekonomický prínos čo najväčší," doplnil Gibóda.



Výstavbu KFA by sa podľa magistrátu nepodarilo zrealizovať bez podpory Slovenského futbalového zväzu, Fondu na podporu športu a dotácie z rezortu školstva.