Výstavba Kreatívneho centra v Trnave napreduje

Trnava 19. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje konkurzy na obsadenie priestorov v novovznikajúcom Kreatívnom centre v Trnave. Zároveň napreduje so stavebnými a reštaurátorskými prácami na komplexnej rekonštrukcii pamiatkovo chránenej budovy na Hlavnej 17, jeho otvorenie je naplánované na január 2023. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Centrum bude slúžiť ako podpora na rozvoj podnikateľských zručností a profesionálny rast ľudí pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle. "Ako jeden z mála krajov sme sa rozhodli venovať úplne novej oblasti a rozbehnúť podporu kreatívneho priemyslu. Vidíme v ňom budúcnosť, pretože úzko súvisí s tvorbou inovácií, nových pracovných miest s pridanou hodnotou aj udržateľných modelov podnikania. Máme dva nosné projekty," uviedol Viskupič.



Jedným je Kultúrno-kreatívne centrum ARTA v Piešťanoch, založené v roku 2019. Následne sme sa pustili do tvorby Kreatívneho centra Trnava. "S mestom Trnava sme sa dohodli na 14-ročnom nájme, a aktuálne rýchlo napredujeme v komplexnej rekonštrukcii. Paralelne štartujeme programovú fázu fungovania centra," doplnil.



TTSK dlho zanedbávaný objekt prevzala od mesta Trnava minulý rok. Na realizáciu v celkovej hodnote vyše 8 miliónov eur získal TTSK príspevok 7,7 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Stavebné práce sú rozpočtované na 4,7 milióna eur.



Kreatívne centrum Trnava bude sídlom prvého priemyselného laboratória v Trnavskom kraji, ktoré ponúkne možnosť tvorby a výroby predmetov a materiálov na profesionálnych zariadeniach. TTSK v rámci virtuálnej fázy projektu pripravil sériu informačných podujatí pre širokú a odbornú verejnosť. Nasledovať budú podľa Viskupiča stretnutia so zástupcami kreatívnych centier na Slovensku a ministerstva kultúry, ktorých ambíciou je nadviazanie spolupráce a výmeny skúseností, ako aj zefektívnenie komunikácie so sprostredkovateľským orgánom.