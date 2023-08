Výstavba kruhovej križovatky v Partizánskom si vyžiada obmedzenia

Partizánske 18. augusta (TASR) - Samospráva Partizánskeho začala tento týždeň s výstavbou kruhovej križovatky na Ulici generála Svobodu. Stavebné práce budú zahŕňať obnovu krytov vozovky či vybudovanie cyklistického chodníka, vyžiadajú si i viacero dopravných obmedzení. Informovala o tom radnica na webe mesta.



Stavebné práce bude dodávateľ realizovať v štyroch etapách a vyžiadajú si buď úplnú alebo čiastočnú uzáveru komunikácie v závislosti od aktuálnej etapy.



V rámci prvej etapy mesto uzavrie úsek cesty od križovatky v smere na Luhy a zamedzí aj vstup k bytovému domu číslo 828 z Ulice generála Svobodu. Cesta zostane prejazdná od železničného priecestia do centra a doprava bude vedená obojsmerne. Úsek cesty v smere na Luhy a vstup k bytovému domu zostanú mimo prevádzky aj počas druhej etapy prác. Naďalej však bude prejazdná cesta od železničného priecestia v smere do mesta. Prvá a druhá fáza budú trvať približne dva mesiace.



Počas tretej etapy rekonštrukcie uzavrie mesto komunikáciu od železničného priecestia ku križovatke v celej šírke. Premávka v smere z Ulice generála Svobodu na ulicu Veľká okružná bude striedavo riadená svetelnou signalizáciou v jednom jazdnom pruhu. V tejto fáze už bude možný vjazd k bytovému domu v smere od Ulice generála Svobodu. Tretia etapa potrvá približne tri týždne.



Štvrtá etapa prác ráta s úplnou uzáverou cesty zo všetkých troch smerov. V tejto etape bude úplne uzavretý vstup do mesta od železničného priecestia, rovnako bude komunikácia neprístupná už niekoľko metrov pred vstupom na križovatku, a to jednak v smere od centra mesta, od bytového domu číslo 828, ako aj od sídliska Luhy. Štvrtá etapa potrvá v závislosti od počasia približne dva dni.



"Keďže ide o náročnejšiu rekonštrukciu, ktorá sa dotkne nielen motoristov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a v lokalite na nich bude čakať viacero obmedzení, mesto Partizánske žiada vodičov aj občanov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravných značení," ozrejmila radnica.



Rekonštrukcia spočíva v rozšírení existujúcej komunikácie vybudovaním okružnej križovatky a v zabezpečení obnovy krytu na komunikácii i chodníkoch. Súčasťou zákazky je aj rekonštrukcia pravostranného chodníka, úprava časti ľavostranného chodníka s vybudovaním komunikácie pre peších od kruhovej križovatky smerom k supermarketu, ako i vybudovanie cyklistického chodníka. Priechody pre peších budú vybavené prvkami pre imobilných a nevidiacich, súčasťou bude i nové verejné osvetlenie. Náklady na výstavbu predstavujú 505.313,32 eura, dodávateľom prác je spoločnosť Strabag.