Pre výstavbu kruhovej križovatky v Sliači zmenia organizáciu dopravy

Banská Bystrica 24. apríla (TASR) - Výstavba kruhovej križovatky pred vstupom do Sliača od Zvolena pokračuje, rozsah prác si však vyžaduje zmenu organizácie dopravy. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je investorom stavby.



Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti uviedla, že momentálne sa vodiči zo Sliača do Zvolena dostanú iba cez obec Kováčová. Stavebné práce si totiž vyžiadali uzatvorenie časti cesty v smere na Zvolen. „Z cesty I/66 od Sliača ako aj zo smeru od obce Kováčová nie je možné odbočiť na cestu III/2460 do Zvolena,“ podotýka. Zmena bude trvať do 30. júna. Zo Zvolena smerom na Sliač sa však vodiči dostanú po pôvodnej trase, na akú sú zvyknutí.



Slovenská autobusová doprava Zvolen na svojom webe zdôrazňuje, že pre práce na križovatke je aj zmena trasovania regionálnych autobusových liniek. Pripomína, že jazdný pruh z križovatky Sliač - Kováčová v smere Zvolen - Rákoš uzatvorili. Dopravu zo Sliača v smere na Rákoš odklonia cez Kováčovú. Spoje nebudú zastavovať na zastávke Zvolen - Rákoš. Vedú obchádzkou cez zastávku Kováčová - rázcestie, ktorou bez zastavenia len prechádzajú.



Na základe výsledkov verejnej súťaže sa zhotoviteľom kruhovej križovatky stala spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na výstavbu presiahnu 567.000 eur vrátane DPH. Na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov sa na výstavbe približne polovicou sumy podieľa aj spoločnosť, ktorá v tomto území pripravuje obytnú výstavbu. „Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi 12. decembra minulého roka a práce na ňom začali 14. januára tohto roka,“ uzavrel BBSK.



Vlani ukončil kraj práce na novej kruhovej križovatke na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. Má dva jazdné pruhy a do križovatky investoval BBSK 1,8 milióna eur. Takmer 900.000 eur sa mu podarilo získať z eurofondových zdrojov Programu Slovensko.