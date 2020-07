Výstavba lanového parku v Leviciach sa pre pandémiu oneskorí

Levice 20. júla (TASR) – Výstavba lanového parku v levickom amfiteátri sa posunie zhruba o rok. Dôvodom je pandémia, ktorá výrazne ovplyvnila časový harmonogram prác. „Generálny dodávateľ prvkov je zo zahraničia a donedávna mal problém so vstupom na Slovensko, opatrenia sa uvoľnili len pred pár týždňami,“ skonštatoval Stanislav Výbera, zástupca spoločnosti Segoland, ktorá realizuje výstavbu lanového parku v Leviciach.



Podľa jeho slov stihne firma v tomto roku zrealizovať základnú stavebnú časť. „Časový sklz spôsobil, že samotné osádzanie prvkov slúžiacich na lezenie by bolo možné robiť až v zimných mesiacoch, čo je už nereálne z dôvodu počasia,“ uviedol. Preto budú finálne práce pokračovať v závislosti od počasia na jar budúceho roka. Trvať by mali šesť až osem týždňov, po ich ukončení bude lanový park pripravený na sezónu.



Prenájom časti areálu amfiteátra spoločnosti Segoland schválili poslanci mestského zastupiteľstva v polovici roka 2018. Pozemok s rozlohou 3800 štvorcových metrov prenajalo mesto investorovi za symbolické euro ročne na desať rokov s predpokladom predĺženia nájmu na ďalšie roky. Podľa vtedajšieho primátora Štefana Mišáka je realizácia lanového parku v súlade so spracovaným zámerom revitalizácie areálu amfiteátra a oživí tento chátrajúci priestor.



Lanový park bude určený pre všetky vekové kategórie s prvkami odstupňovanými podľa náročnosti. Podľa zámeru, ktorý predstavili zástupcovia spoločnosti, bude v lanovom parku trať pre deti od troch rokov, stredná a náročná trať. Všetky lanové prvky a prekážky budú certifikované. Vstupnú investíciu odhadli na 150.000 eur, ďalšie náklady budú spojené s pravidelnými revíziami a údržbou lanového parku.