Výstavba lôžkového pavilónu nemocnice v Skalici ide podľa harmonogramu

Skalica 11. októbra (TASR) - Práce na výstavbe nového lôžkového pavilónu internistických disciplín vo Fakultnej nemocnici Agel Skalica idú podľa naplánovaného harmonogramu. Starý pavilón neurológie zbúrali, aktuálne sa začína s prekládkami teplovodných a elektrických vedení a po ukončení tejto etapy sa začne so samotnou výstavbou nového pavilónu. Ukončená by mala byť do júna 2026. Informoval o tom výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkai.



"Ide o strategický projekt, ktorý výrazne posunie kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Záhoria. Veríme, že to prispeje aj k stabilizácii zdravotníckeho personálu, najmä vzhľadom na geografickú polohu našej nemocnice, ktorá leží blízko českých hraníc," priblížil Lučkai. Projekt je financovaný z plánu obnovy. Investícia sa pohybuje vo výške viac ako 27 miliónov eur.



Štvorposchodový pavilón internistických disciplín bude mať kapacitu 96 lôžok. "Bude mať moderné prístrojové vybavenie a logistické usporiadanie na diagnostiku, hospitalizáciu a liečbu pacientov. Rovnako sa zlepší komfort pre zdravotnícky personál vďaka optimalizácii starostlivosti a prístupu k pacientom," doplnil.