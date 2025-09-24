< sekcia Regióny
Výstavba moderného trolejbusového depa v Žiline je v záverečnej fáze
Prvú fázu projektu, výstavbu krytej odstavnej plochy pre trolejbusy, ukončili k 30. júnu 2024 a v súčasnosti je v predčasnom užívaní.
Autor TASR
Žilina 24. septembra (TASR) - Výstavba moderného trolejbusového depa v Žiline je v záverečnej fáze. Stavebné práce na novostavbe údržbovej základne trolejbusov na Kvačalovej ulici sa začali v januári minulého roka. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, ide o najväčšiu investíciu Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) za posledných 30 rokov vo výške približne 35 miliónov eur.
Prvú fázu projektu, výstavbu krytej odstavnej plochy pre trolejbusy, ukončili k 30. júnu 2024 a v súčasnosti je v predčasnom užívaní. Predpoklad ukončenia druhej fázy projektu je do konca roka 2025 a spočíva vo výstavbe novej haly trolejbusov, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov v areáli depa vrátane inžinierskych sietí. Realizáciou projektu tak v Žiline vznikne moderné depo pre technickú a hygienickú údržbu kompletného vozového parku mestskej hromadnej dopravy. Objekt údržby trolejbusov je v súčasnosti už takisto v predčasnom užívaní.
V prevádzke sa aktuálne nachádza obchádzková trasa pre trolejbusy a priestory, kde sa vykonáva servis vozidiel. „Súčasťou komplexu je lakovňa, ktorá slúži na povrchovú úpravu autobusov a trolejbusov po haváriách. V depe bol zároveň zrekonštruovaný bazén na zachytávanie dažďovej vody, tá bude následne čiastočne využitá na umývanie vozidiel. Medzi súčasné aktivity patria rekonštrukcia objektov umyvárne vozidiel a haly na opravy a údržbu autobusov, betonážne práce v areáli depa, realizácia vnútroareálových rozvodov úžitkovej vody, požiarnej nádrže, osvetlenia areálu, trakčného vedenia v areáli depa, oplotenia či sadových úprav,“ uviedol konateľ DPMŽ Mikuláš Kolesár.
Všetky spevnené plochy areálu budú vodozádržné. Povrchovú vodu budú zachytávať na umývanie vozidiel. Súčasťou celého projektu sú aj tri zelené strechy, ku ktorým pribudli dve dažďové záhrady a realizuje sa náhradná výsadba za vyrúbanú zeleň v podobe krovitých porastov, listnatých drevín, ihličnanov a iných drevín.
„Trolejbusové depo bolo v minulosti rozdelené na dve pracoviská, ktoré sa týmto združili na jedno miesto, poskytujúce väčšiu kapacitu pre vozidlá, viac technologických možností, modernú technológiu a bezpečnejší priestor pre zamestnancov. Ďalším pozitívom sú možnosti pre opravy. Mnohé z nich boli predtým riešené cez dodávateľskú firmu, pričom vďaka novému priestoru si ich DPMŽ dokáže zabezpečiť sám,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.
