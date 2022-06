Výstavba multifunkčnej haly v Moldave pokračuje, jej cena sa zvýšila

Moldava nad Bodvou 21. júna (TASR) - Výstavba multifunkčnej haly v Moldave nad Bodvou pokračuje bez väčších problémov. Pre TASR to za mesto uviedla jeho hovorkyňa Jana Kovácsová, podľa ktorej zatiaľ nenastali žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré by výstavbu výrazne skomplikovali. Jej rozpočet však museli zvýšiť.



S výstavbou multifunkčnej haly začali vlani v júni. "Z vonkajších úprav je potrebné namontovať už len lamely a obklady a ak nenastanú žiadne mimoriadne okolnosti, všetky ostatné práce by mali zrealizovať podľa harmonogramu," uviedol Stanislav Lupták, ktorý vykonáva stavebný dozor. Stavba má byť hotová koncom septembra.



Zvýšenie celkového rozpočtu v dôsledku zdražovania cien stavebných materiálov sa dotklo aj tohto projektu. "Cena bola naposledy koncom mája z tohto dôvodu zvýšená dodatkom na konečnú sumu 1.572.443 eur s DPH," uviedlo mesto. Verejné obstarávanie vyhrala firma Mion Building Company (MBC) so sumou 1.390.991 miliónov eur s DPH.



Podľa primátora Slavomíra Borovského je nutné dokončiť projekty, ktoré sú v realizácii. Inak by to podľa jeho slov boli znásobené škody a vyhodené peniaze. "V rezervnom fonde máme financie, ktorými môžeme uhradiť rozdiely, ktoré sme ani my, ani zhotoviteľ nemohli predvídať," povedal.



Mestské zastupiteľstvo v júni v rámci úprav rozpočtu schválilo aj ďalších 150.000 eur na spevnenie plôch pri multifunkčnej hale, kde budú inštalovať aj vsakovacie bloky na zachytávanie dažďovej vody. Ide o ďalšiu samostatnú etapu uvedeného projektu.



Multifunkčná hala s rozlohou 1180 štvorcových metrov má slúžiť na rôzne halové športy, hlavne basketbal a volejbal. Súčasťou má byť aj 300 miest na sedenie a objekt má byť využiteľný aj na iné kultúrno-spoločenské podujatia s kapacitou 1000 divákov.