< sekcia Regióny
Výstavba nadjazdu mení organizáciu dopravy na Ulici 1. mája v Žiline
Zmena sa týka napojenia ulíc 1. mája a P. O. Hviezdoslava.
Autor TASR
Žilina 23. februára (TASR) - Výstavba nadjazdu v blízkosti žilinskej železničnej stanice zmení od pondelka organizáciu dopravy na Ulici 1. mája. Ako informovala žilinská samospráva na sociálnej sieti, doprava na ulici zostane obojsmerná, avšak komunikácia bude preložená a posunutá bližšie k autobusovej stanici.
Zmena sa týka napojenia ulíc 1. mája a P. O. Hviezdoslava. „V priestore styku oboch ulíc už nebude možné odbočiť na Ulicu P. O. Hviezdoslava smerom k obchodnému domu. V tomto úseku ulice bude zavedená jednosmerná premávka,“ upozornila samospráva.
Zjednosmernenie Ulice P. O. Hviezdoslava donútilo upraviť aj trasu autobusovej linky mestskej hromadnej dopravy č. 31 do Mojšovej Lúčky, na ktorej budú vynechané zastávky Hviezdoslavova a Na Horevaží a autobusy sa na Košickú ulicu dostanú cez Predmestskú ulicu. V opačnom smere zostáva trasovanie linky nezmenené.
Na zmenu sa musia pripraviť aj chodci, keďže uzavretý bude chodník na Ulici 1. mája. „Chodcom bude v tomto úseku umožnené prejsť po obchádzkových trasách. Chodník na Ulici P. O. Hviezdoslava sa bude aj naďalej využívať, ale nie v miestach križovatky,“ dodala samospráva s tým, že dopravné zmeny budú do 30. júna budúceho roka.
Zmena sa týka napojenia ulíc 1. mája a P. O. Hviezdoslava. „V priestore styku oboch ulíc už nebude možné odbočiť na Ulicu P. O. Hviezdoslava smerom k obchodnému domu. V tomto úseku ulice bude zavedená jednosmerná premávka,“ upozornila samospráva.
Zjednosmernenie Ulice P. O. Hviezdoslava donútilo upraviť aj trasu autobusovej linky mestskej hromadnej dopravy č. 31 do Mojšovej Lúčky, na ktorej budú vynechané zastávky Hviezdoslavova a Na Horevaží a autobusy sa na Košickú ulicu dostanú cez Predmestskú ulicu. V opačnom smere zostáva trasovanie linky nezmenené.
Na zmenu sa musia pripraviť aj chodci, keďže uzavretý bude chodník na Ulici 1. mája. „Chodcom bude v tomto úseku umožnené prejsť po obchádzkových trasách. Chodník na Ulici P. O. Hviezdoslava sa bude aj naďalej využívať, ale nie v miestach križovatky,“ dodala samospráva s tým, že dopravné zmeny budú do 30. júna budúceho roka.