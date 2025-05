Výstavba nájomnej bytovky v Gelnici bude stáť vyše 2,73 miliónov

Gelnica 12. mája (TASR) - Výstavba nájomného bytového domu na sídlisku SNP v Gelnici má stáť viac ako 2,73 milióna eur s DPH. Začať by sa mala v treťom štvrťroku tohto roka. Pre TASR to uviedol primátor mesta Dušan Tomaško.



V bytovke bude celkovo 22 bytov, z toho 18 dvojizbových a štyri trojizbové. Zhotoviteľom bude košická spoločnosť BLS com., s ktorou mesto Gelnica už uzavrelo zmluvu o dielo. Podľa nej má byť výstavba hotová do 500 dní od protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.



„Mesto bude výstavbu financovať z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania podľa aktuálnych podmienok, ktoré fond poskytuje,“ priblížil primátor.



Pripomenul, že nepôjde o sociálne, ale o nájomné byty, pričom spôsob ich získania upravuje platné všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré sa týka aj doterajších nájomných bytov. „Mesto má zverejnený transparentný poradovník uchádzačov o mestské nájomné byty, do ktorého sa môžu ľudia hlásiť. Ak splnia podmienky na pridelenie nájomného bytu, ich žiadosť posudzuje bytová komisia a následne schvaľuje mestské zastupiteľstvo,“ spresnil.