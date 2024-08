Výstavba nájomných bytov na Tehelnej v Nitre skončila podaním žaloby

Nitra 4. augusta (TASR) - Výstavba 220 nájomných bytov na Tehelnej ulici v Nitre sa skončila podaním žaloby. Developer požaduje od mesta navýšenie zmluvne dohodnutej sumy o viac ako 30 percent, mesto navýšenie v takejto výške odmieta. Stavebník rozporuje zánik zmluvy zo strany samosprávy. "Podanie žaloby plne rešpektujeme, avšak považujeme ju za nedôvodnú," vyhlásil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Samospráva uzavrela s firmou zmluvu na výstavbu nájomných bytov v roku 2020 za sumu 16,4 milióna eur. Krátko pred začatím výstavby predložil developer navýšenie sumy na 21,8 milióna eur.



Podľa hovorcu mesto nemohlo tento návrh akceptovať. "Jeho prijatím by sa správalo nehospodárne, keďže považuje navýšenie o vyše 30 percent pôvodnej sumy za neadekvátne a bez uskutočnenia nového verejného obstarávania za vysoko rizikové. Návrh, navyše, presahoval limity na prefinancovanie zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto Nitra tiež disponuje vyjadrením Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý nepovažoval sumu navrhovanú developerom za korektnú," povedal Holúbek.



Developer zdôvodňuje zvýšenie ceny pandémiou a vojnou na Ukrajine. Mesto oponuje, že stavebník vedel o realizácii zákazky od januára 2020 a mal možnosť množstvo materiálov vopred kontrahovať. "Disponuje navyše vlastnou betonárňou, stavebninami či autodopravou. Aj z týchto dôvodov nie je namieste operovať s oficiálnymi štatistickými ukazovateľmi," skonštatoval Holúbek.



Podľa developera sa Úrad pre verejné obstarávanie vyjadril, že zvýšenie ceny do 50 percent je v súlade so zákonom. Radnica tvrdí, že úrad na základe konkrétnych listín zaslaných mestom Nitra týkajúcich sa projektu Tehelná vrátane preindexovaných rozpočtov zaujal stanovisko, že v tomto prípade je korektné navýšenie cien len od vypuknutia vojny na Ukrajine. "Ide o výrazne nižšie percento ako požadoval dodávateľ," poznamenal Holúbek.



Mesto sa pokúsilo dohodnúť navýšenie ceny len od vypuknutia vojny, čo zodpovedalo interpretácii Úradu pre verejné obstarávanie. Takéto riešenie developer opakovane odmietol.



Developer zároveň ponúkol mestu, že zaplatí rozdiel, ak v čase odpredaja bytového domu nebudú limity Štátneho fondu rozvoja bývania na úrovni, ktorá bude kryť požadovanú kúpnu cenu. Toto riešenie označil hovorca mesta za neuskutočniteľné, pretože nie je v súlade s podmienkami na získanie úveru.