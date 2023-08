Výstavba Národného tréningového centra v Košiciach je takmer hotová

Košice 28. augusta (TASR) - Výstavba Národného tréningového centra (NTC) na Popradskej ulici v Košiciach pokračuje podľa stanoveného plánu a nesprevádzajú ho žiadne väčšie komplikácie. K záveru augusta je hotových takmer 85 percent všetkých plánovaných prác, informoval v pondelok košický magistrát.



V súčasnosti sa podľa člena Predstavenstva NTC Košice, a. s., a viceprimátora Marcela Gibódu napríklad osadzujú deliace sadrokartónové steny a murované konštrukcie, realizujú sa prípravné práce na finálne povrchové úpravy a pokračuje sa v inštalácii vnútorných káblových a rúrových rozvodov.



Pripravuje sa aj postupná inštalácia koncových zariadení a vykonanie skúšok, revízií. "Finišujú aj práce pre spustenie a riadenie odovzdávacej stanice tepla, prepojenie na prípojku vysokého napätia, či na napojení a využití novej studne ako ďalšieho vodného zdroja. Už onedlho sa začne s výstavbou vonkajších ihrísk a detského ihriska. Stavebné práce by podľa plánu mali byť ukončené začiatkom roka 2024, prvé tréningy a zápasy by sa po kolaudácii celej stavby mohli v NTC odohrávať už na budúcu jar," uviedol Gibóda.



Spoločnosť NTC Košice v uplynulých dňoch podľa mesta vyhlásila aj štyri obchodné verejné súťaže na nájom priestorov v budúcej novostavbe NTC. Ide o prevádzky športového obchodu a servisu, fyzioterapie, reštaurácie a baru a fitnesscentra. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 7. septembra, začiatok nájmu by mal byť od apríla budúceho roka. Takisto sa pripravuje vyhlásenie výberového konania na budúceho prevádzkového riaditeľa NTC a výber dodávateľov vnútorného zariadenia.



NTC bude slúžiť na prípravu talentovanej mládeže z východného Slovenska a zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia s využitím pre tenis a bedminton. Podľa generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igora Mošku by malo fungovať tak ako NTC v Bratislave, kde sa počas dňa do 16.00 h pripravuje mládež, ktorú vo večerných hodinách vystrieda verejnosť. Predpokladá, že na pravidelnej báze by tu denne mohlo športovať od 300 do 500 osôb.



S výstavbou sa začalo v júni minulého roka. Celkové investičné náklady na stavebné práce predstavujú 15 miliónov eur bez DPH. Na financovaní sa 60 percentami podieľa Ministerstvo financií (MF) SR a po 20 percent STZ a mesto Košice.



Základom projektu je šesťkurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s využitím spravidla štyroch kurtov pre tenis a na zvyšných dvoch kurtoch bude dočasne položených osem bedmintonových povrchov. Súčasťou areálu je aj osem vonkajších antukových tenisových kurtov a detské ihrisko. Pre návštevníkov bude k dispozícii 85 parkovacích miest