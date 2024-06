Výstavba nemocnice v B. Bystrici zásadne zmení organizáciu dopravy

Banská Bystrica 28. júna (TASR) - Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici si od septembra vyžiada zásadnú zmenu organizácie dopravy. Hlavný dôraz sa pri nej kladie na vytvorenie nového bezpečného koridoru pre príjazd záchranných vozidiel na urgentný príjem Rooseveltovej nemocnice a vybudovanie bus pruhov pre vozidlá MHD. Úbytok parkovacích miest na hlavnej príjazdovej ceste k nemocnici by malo z časti riešiť využívanie bezplatných záchytných parkovísk pri obchodných centrách na hlavných vstupoch do mesta, odkiaľ bude premávať posilnená MHD. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Vo vnútornom areáli Rooseveltovej nemocnice dôjde k preorganizovaniu parkovacích miest, ktoré využívajú predovšetkým zamestnanci. Novým usporiadaním pribudne niekoľko desiatok ďalších miest. Pozdĺžne státie po pravej strane cesty v smere od kruhového objazdu na Tajovského ulici do nemocnice bude zrušené. Okrem súčasnej obojsmernej premávky v tejto lokalite pribudne aj bus pruh, vďaka čomu budú môcť autobusy a trolejbusy jazdiť v porovnaní s autami rýchlejšie. Zároveň poslúži na bezpečný prejazd vozidiel záchrannej služby.



"Sanitky sa dostanú na urgentný príjem po ceste ponad Rooseveltovu nemocnicu popri parkovisku cez Jedľovú ulicu, a nie cez vnútorné komunikácie ako doteraz. Vzhľadom na to, že Jedľová ulica nemá šírkovo vyhovujúce parametre, nelegálne parkovanie v tejto lokalite už nebude tolerované. Chceme tým zabezpečiť predovšetkým bezpečný príjazd na urgent," uviedla riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



Dôležitá bude aj regulácia parkovania v okolí Rooseveltovej nemocnice, kde bude parkovanie od 1. septembra spoplatnené, a tiež zriadenie záchytných parkovísk pri nákupných centrách s nadväznosťou na MHD.



"Prostredníctvom bezplatných záchytných parkovísk, odkiaľ budú zabezpečené kratšie intervaly spojov MHD, chceme motivovať ľudí, aby ich využívali a neparkovali v okolí nemocnice. Cieľom je zabezpečiť, aby doprava v jej okolí počas výstavby fungovala čo najoptimálnejšie," konštatoval prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Ako doplnil primátor Ján Nosko, využitím týchto parkovísk a liniek MHD sa budú môcť návštevníci nemocnice vyhnúť zápcham a krúženiu v okolí v snahe nájsť parkovacie miesto.



"Všetci sa budeme musieť obrniť trpezlivosťou a nebude to ľahké. Výsledkom však bude nová nemocnica 21. storočia poskytujúca komplexnú špičkovú zdravotnú starostlivosť," zdôraznil Nosko.



Na jeseň by sa zároveň malo začať s výstavbou súkromného parkovacieho domu v spodnej časti nemocnice s kapacitou 300 vozidiel. K opatreniam najbližších mesiacov patrí aj rekonštrukcia veľkého parkoviska nad Rooseveltovou nemocnicou, kde pribudne ďalších 50 miest.