Výstavba nemocnice v Banskej Bystrici zmení organizáciu dopravy

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Stavba novej nemocnice v areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici si od septembra vyžiada zmenu organizácie dopravy. Za kľúčové opatrenia, ktoré pomôžu zvládnuť dopravnú situáciu počas výstavby, považuje vedenie nemocnice a samosprávy zatraktívnenie a posilnenie mestskej hromadnej dopravy (MHD), vyššiu frekvenciu spojov a ich efektívne prepojenie. Informovali o tom vo štvrtok riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková a primátor Ján Nosko.



Ako tiež zdôraznili, rovnako dôležitými sú bus pruhy, ktoré pomôžu skrátiť čas prepravy, bezplatné záchytné parkoviská pri obchodných centrách s nadväznosťou na MHD, regulácia parkovania v okolí nemocnice, ako aj bezpečné koridory pre peších a cyklistov.



Dopravná situácia pri Rooseveltovej nemocnici je dlhodobo kritická. Cesty ani parkovacie plochy z dôvodu zvyšujúceho sa počtu motorových vozidiel už kapacitne nepostačujú. Podľa analýz odborníkov využívajú dnes zamestnanci i pacienti na dochádzanie do nemocnice predovšetkým osobnú dopravu, ktorá tvorí 60 percent, nasleduje MHD s 27 percentami, pešia doprava tvorí desať a cyklodoprava tri percentá. Dopravní experti preto spracovali balík opatrení smerujúci k vytvoreniu kvalitných podmienok pre aktívne využívanie MHD či zlepšenie dostupnosti nemocnice pre peších a cyklistov počas výstavby.



"Vzhľadom na to, že počas výstavby dôjde aj k úbytku parkovacích miest v okolí nemocnice, našou ambíciou je zabezpečiť bezplatné záchytné parkoviská. Využiť na to chceme parkoviská pri obchodných centrách na hlavných vstupoch do mesta, ktoré sú počas dňa prázdne. Odtiaľ sa bude môcť ktokoľvek dostať do nemocnice verejnou hromadnou dopravou, ktorú chceme posilniť. Okrem zvýšenej frekvencie liniek budú zavedené v okolí nemocnice aj bus pruhy, vďaka čomu budú môcť autobusy a trolejbusy jazdiť oproti automobilom rýchlejšie. V lokalite Rooseveltovej nemocnice bude prebiehať obrovská výstavba, preto na rozdiel od bezplatných záchytných parkovísk bude v jej okolí zavedené spoplatnené parkovanie," vysvetlil Nosko.



Ako zdôraznila Lapuníková, výstavba novej nemocnice bude mať vplyv najmä na dopravnú dostupnosť a počas nej narastie i záťaž na životné prostredie. "Obrátili sme sa preto na skúsených odborníkov, ktorí navrhli nevyhnutné opatrenia. Verím, že ich návrhy pomôžu zmierniť negatívne dosahy spôsobené výstavbou, ale v konečnom dôsledku aj zlepšiť dopravnú situáciu v Banskej Bystrici. Som presvedčená, že spoločne všetko zvládneme a zrealizujeme projekt, výsledkom ktorého bude nová nemocnica 21. storočia poskytujúca komplexnú špičkovú zdravotnú starostlivosť," dodala riaditeľka nemocnice.