Výstavba nového Istropolisu si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia
Platiť by mali od 20. apríla do polovice júla.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Výstavba nového Istropolisu na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia. Platiť by mali od 20. apríla do polovice júla. Na úrovni staveniska dôjde k uzávere Kukučínovej ulice, najprv pre dopravu, následne aj pre chodcov. Dôvodom je kompletné prebudovanie infraštruktúry. TASR o tom informovala developerská spoločnosť Immocap, ktorá za projektom stojí.
„Očakávaný projekt postupuje vo výstavbe a s tým sú spojené aj nevyhnutné práce na nových elektrických sieťach, vodovodných a plynových prípojkách či kanalizácii. Práve z dôvodu kompletného prebudovania infraštruktúry čaká okolie staveniska niekoľko dočasných dopravných obmedzení,“ skonštatovala spoločnosť.
Od 20. apríla do 15. júla bude uzatvorená Kukučínova ulica pre dopravu, od 15. mája aj pre chodcov. Od polovice mája však má byť okolo pozemku prístupný nový peší koridor na Vajnorskej ulici.
Obmedzenia sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy (MHD). Odklonené budú autobusové linky 51 a 151, ktoré nebudú obsluhovať zastávku Trnavské mýto.
Na zmiernenie dosahu výstavby na okolie vytvára developer niekoľko nových parkovacích miest, ktoré budú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (PAAS). Pre rezidentov vznikne deväť nových miest na parkovanie prístupných zo Šancovej ulice, a 16 prístupných zo Škultétyho a Kukučínovej ulice.
Developeská spoločnosť začala tento rok s výstavou prvých troch objektov, a to dvoch kancelárskych a jednej rezidenčnej budovy. Súčasťou prvej fázy projektu má byť aj výstavba očakávanej kultúrno-spoločenskej haly s kapacitou 3000 ľudí.
Vzhľadom na rozsah projektu bude výstavba prebiehať postupne v niekoľkých fázach rozdelených na etapy. V rámci celého projektu má vzniknúť postupne celkovo deväť budov, z toho tri kancelárske a päť bytových so 600 bytmi a hala. Vybudované majú byť aj dve nové námestia, vnútroblokový park, podľa developera väčší ako Hlavné námestie, pribudnú taktiež nové verejné priestranstvá, fontány a zeleň. Projekt vzniká na území s rozlohou 4,3 hektára, jeho dokončenie je predbežne plánované do roku 2031.
Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.
Koncom februára 2025 predstavila developerská spoločnosť inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. S hlavným mestom podpísal developer memorandum o porozumení a spoločnom postupe.
