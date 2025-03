Výstavba nového mosta v Porúbke bude stáť necelých 1,6 milióna eur

Porúbka 8. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) zaplatí za výstavbu nového mosta na ceste I/64 v obci Porúbka v okrese Žilina necelých 1,6 milióna eur. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, s prácami na novom moste by chceli začať v jarných mesiacoch za priaznivých poveternostných podmienok.



Do tendra na výstavbu nového mosta sa prihlásilo šesť stavebných firiem, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na približne 2,2 milióna eur. Najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť Metrostav DS. "Zhotoviteľ sa zmluvne zaviazal vykonať rekonštrukciu mosta za 12 mesiacov za cenu 1.575.169,18 eura bez dane z pridanej hodnoty," priblížila Lukáčová.



Upozornila, že práce na novom moste budú prebiehať sedem dní v týždni, a teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov. "Doprava na ceste I/64 bude v danom bode počas výstavby obmedzená. Premávka bude vedená po stavenisku v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery a riadená svetelnou signalizáciou a dočasným dopravným značením," poznamenala hovorkyňa SSC.



Doplnila, že počas stavby sa vyskytnú aj obdobia, keď si bezpečnosť dopravy vyžiada úplnú uzáveru, a to pravdepodobne štyrikrát počas víkendu. Vtedy bude doprava vedená po obchádzkovej trase.



Most v Porúbke je v havarijnom stave a jeho nevyhnutnú rekonštrukciu odložili pre vlaňajšiu sanáciu svahu nad cestou I/18 v Strečnianskej úžine, keďže cesta I/64 bola jednou z obchádzkových trás. Musel byť preto podopretý, aby zvládal nápor dopravy. Stavebné práce súvisiace s podopretím mosta stáli takmer 215.000 eur.