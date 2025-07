Výstavba nového mosta v Porúbke sa predraží o pol milióna eur

Porúbka 27. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) v týchto dňoch reštartuje výstavbu nového mosta na ceste I/64 v obci Porúbka (okres Žilina). Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, pre zmenu spôsobu vedenia dopravy počas výstavby nového mosta sa síce celé dielo predraží o pol milióna eur, ale samotná výstavba potrvá o dva mesiace kratšie, než sa pôvodne predpokladalo.



Most v Porúbke je už niekoľko rokov v havarijnom stave, ale vlani bol súčasťou obchádzkovej trasy pri sanácii brala v Strečnianskej úžine, čo sa výrazne podpísalo na zhoršení jeho technického stavu. „Bola vypracovaná statická expertíza, či pôvodne plánované vedenie dopravy po jednej polovici mosta v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery riadené svetelnou signalizáciou stav mosta umožňuje alebo bude nutné vytvoriť obchádzkovú trasu pre dopravu v oboch smeroch,“ uviedla Lukáčová.



Doplnila, že rozhodnutiu následne predchádzala analýza finančnej a ekonomickej náročnosti variantných riešení dopravnej organizácie. „Finančný a socioekonomický model posudzovaných alternatív okrem faktu, že ide o významnú cestu I. triedy s nadregionálnym presahom, zohľadňoval aj dôvodný predpoklad, že doprava sa pre výstavbu nového mosta neželane redistribuuje na cesty nižších tried, ktoré budú neprimerane zaťažené,“ poznamenala hovorkyňa SSC.



Analýza ukázala, že jedno euro zvýšených finančných nákladov spojených s vybudovaním obchádzkovej trasy pre obojsmernú dopravu je kompenzované viac ako dvojnásobkom ekonomických úspor celospoločenských nákladov. Na základe analýzy bolo rozhodnuté, že pred zbúraním mosta bude v mieste stavby vybudovaná obchádzková trasa, ktorá umožní obojsmerný prejazd dopravy.



Pôvodné náklady na výstavbu nového mosta bez obchádzkovej trasy vzišli z verejného obstarávania zhotoviteľa na úrovni 1.600.000 eur s lehotou výstavby sedem mesiacov. „Pri výstavbe obchádzkovej trasy sa náklady zvýšia približne o 500.000 eur, avšak lehota výstavby nového mosta sa skráti na päť mesiacov,“ podotkla Lukáčová.



Podľa jej slov budú práce na novom moste prebiehať sedem dní v týždni, a teda aj počas víkendov a sviatkov, pričom most bude daný do užívania na konci roku 2025.