Zvolenská nemocnica pokračuje vo výstavbe urgentného príjmu

Zvolen 8. septembra (TASR) – Výstavba nového komplexu urgentného príjmu zvolenskej nemocnice pokračuje. „Stavbu, ktorá sa začala vlani koncom septembra, pribrzdila pandémia nového koronavírusu, aktuálne už však napreduje,“ informovala TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú Nemocnica Zvolen patrí, s tým, že výstavbu dočasne zastavili pre obmedzenie dodávateľských prác zo zahraničia.



Výsledkom modernizácie má byť kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vyšší komfort pre pacienta či lepšia a výkonnejšia diagnostika pre akútnu starostlivosť „Nový komplex by mal byť hotový budúci rok v lete s oneskorením do troch mesiacov oproti pôvodnému plánu,“ uviedol technicko-prevádzkový námestník nemocnice Miloš Brtko.



Celá stavba nového zvolenského urgentu je rozdelená na tri objekty. Sú to centrálny urgentný príjem, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a operačné sály. Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a so sadrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude priestor pre odborné ambulancie a tiež priestor pre CT pracovisko. Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov a recepcia, kde ich budú registrovať.



Doteraz v rámci tejto stavby preinvestovali 1.723.000 eur. Nákup novej techniky si vyžiadal 979.000 eur. Patria sem napríklad nové RTG a USG prístroje, operačný mikroskop a nové lôžka.



Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Nemocnica naň získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním zvolenskej nemocnice 7.100.000 eur. Stavbu robí firma Chemkostav a. s. Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.



Nemocnica ročne hospitalizuje takmer 16.000 pacientov a na urgentných príjmoch a ročne ošetrí približne 30.000 pacientov.