Levoča 2. decembra (TASR) - Výstavba nového urgentného príjmu v levočskej nemocnici pokračuje. Hoci prvá vlna pandémie nového koronavírusu práce spomalila, je možné vidieť, ako stavba pokročila a nadobudla už reálne kontúry. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že nový urgentný príjem by mal byť dokončený v máji 2021.



„Aktuálne máme dokončenú celú stavbu vrátane elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu, ako aj terénne úpravy blízkeho okolia. Momentálne sa ešte finalizujú koncové prvky vnútorných rozvodov elektroinštalácie a rozvodov medi plynov, robia sa povrchové úpravy podláh a stien, ochranné prvky stien, rohov a dverí,“ uviedol manažér pre stavebnú činnosť Agelu Ján Mlynár. Zároveň sa tam realizuje príprava na montáž zdravotnej techniky, dopĺňajú sa bezpečnostné prvky a zábradlia.



Nový urgentný príjem aj s príslušným vybavením je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Ako ozrejmila hovorkyňa, na financovaní projektu v celkovej hodnote 4.811.229,88 eura sa desiatimi percentami podieľa nemocnica. Ostatnú časť tvoria príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.



Nemocnica dostane aj nový monitoring, lôžka, EKG, defibrilátor, infúznu techniku, ale i vybavenie operačných sál a sterilizátor. „Pre pacientov to bude znamenať výrazný posun v komplexnosti a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je pre nás prioritou, aby to boli zmeny nielen navonok a na prvý pohľad, ale aby boli citeľné pre pacienta aj prostredím, vybavením, no predovšetkým aj prístupom zdravotníkov,“ uzavrel riaditeľ levočskej nemocnice Viktor Halíř.