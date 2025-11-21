< sekcia Regióny
Výstavba novej budovy Domény v Žiari nad Hronom napreduje
Ide o investíciu vo výške 1,3 milióna eur, pričom je plne hradená z Plánu obnovy a odolnosti.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 21. novembra (TASR) - Výstavba novej budovy Domény, ktorá patrí pod Zariadenie sociálnych služieb Lipa v Žiari nad Hronom, úspešne napreduje. Práce idú zatiaľ podľa plánu, hotová je už hrubá stavba so strechou, sú osadené okná a vymurované vnútorné priečky. Po kontrolnom dni zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom zariadenia, o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
„Stredisko Doména je druhým domovom pre našich klientov, miesto, kde trávia veľkú časť dňa a dostávajú pomoc a podporu. Aktuálne priestory sú však nedostačujúce, preto staviame nové. Také, ktoré prinesú väčší komfort a zvýšia kapacitu. Zariadenie tak bude vedieť prijať viac ľudí, ktorí jeho služby potrebujú,“ uviedol počas kontrolného dňa predseda BBSK Ondrej Lunter.
Stredisko Doména je ambulantné zariadenie pre deti, mladých dospelých a dospelých s mentálnym postihnutím, duševnými chorobami a poruchami správania. V súčasnosti poskytuje dennú starostlivosť 16 klientom, pričom v poradovníku je deväť čakateľov. To sa vybudovaním novej Domény, kde sa počíta s kapacitou 25 miest, zmení.
„Za posledných štrnásť rokov sa poradovník čakateľov nepohol, až na jedného, ktorý sa do zariadenia dostal. Vďaka výstavbe novej budovy a navýšeniu kapacity sa nám poradovník de facto stratí a títo ľudia tak konečne nájdu vhodné prostredie,“ skonštatoval riaditeľ zariadenia Peter Hlaváč.
Nová budova Domény, ktorá bude zodpovedať moderným štandardom, vyrastá v susedstve žiarskej nemocnice. Budova bude plne bezbariérová, nachádzať sa v nej budú miestnosti pre rehabilitáciu, individuálnu terapiu či oddych. Na pozemku vysadia zeleň a prvky terapeutickej záhrady. Práce na jej výstavbe potrvajú do júla budúceho roka.
Ide o investíciu vo výške 1,3 milióna eur, pričom je plne hradená z Plánu obnovy a odolnosti. Podpredsedníčka BBSK za oblasť sociálnych vecí a marginálnych skupín Božena Kováčová uviedla, že tento projekt je výnimočný nielen v rámci kraja, ale celého Slovenska, keďže v Pláne obnovy a odolnosti je len málo denných stacionárov. Podmienkou výstavby totiž bola blízkosť zdravotníckej starostlivosti.
Zariadenie sociálnych služieb Lipa v Žiari nad Hronom zastrešuje tri zariadenia - ZSS Lipa, Stredisko Doména a Stredisko Útulok. Stredisko Doména je momentálne umiestnené v bariérovej budove pri hlavnej ceste smerom do centra okresného mesta.
