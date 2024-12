Výstavba novej časti materskej školy pokračuje v Štrbe aj v zime

Štrba 18. januára (TASR) - V podtatranskej obci Štrba pokračujú aj počas zimy s výstavbou novej časti tamojšej materskej školy (MŠ). S prácami začali ešte v septembri tohto roka, prístavba by mala byť hotová do konca roka 2025. Obec na webovej stránke informovala, že ide o dvojpodlažnú budovu, v ktorej sa vytvoria dve nové oddelenia s herňou, spálňou, hygienickým zázemím a šatňou. Zároveň tam vzniknú priestory pre vedenie MŠ a ekonomicko–administratívny úsek. Prístavba bude spojovacou chodbou prepojená so súčasnou budovou škôlky.



"Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kapacitu MŠ o 50 detí v dvoch triedach, a tak zabezpečiť, aby každé dieťa bývajúce v Štrbe vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku malo zákonnú možnosť navštevovať škôlku," uviedla samospráva.



Zhotoviteľ stavby realizuje práce podľa dohodnutého časového harmonogramu. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom predpokladané náklady sú vo výške 953.000 eur. Prístavbu spolufinancuje obec z vlastných zdrojov na úrovni desiatich percent z celkových výdavkov.