Výstavba novej nemocnice v B. Bystrici napreduje

Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Výstavba novej Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pokračuje podľa plánu, čoskoro bude položená i základová doska. Po asanačných prácach bude možné prvé vznikajúce objekty pozorovať v letných mesiacoch. Pre TASR to uviedla riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



„Výstavba napreduje v zmysle harmonogramu. Máme už právoplatné stavebné rozhodnutie, teda sa už pristupuje aj k betónovaniu základových pásov. Máme zabezpečené pilóty, z celkového počtu je ich viac ako 60 percent. Očakávame, že do dvoch týždňov už začneme robiť základovú dosku,“ priblížila Lapuníková.



Nová nemocnica v Banskej Bystrici vzniká v areáli pôvodnej, projekt preto vlani odštartoval asanačnými prácami viacerých budov. Postupný vznik nových objektov budú môcť návštevníci nemocnice pozorovať od letných mesiacov. „Sú procesy, ktoré sa oklamať nedajú, napriek tomu, že sa do materiálov pridáva stavebná chémia. Očakávame, že koncom leta už bude markantné, ako sa stavba vyvíja ďalej,“ dodala riaditeľka nemocnice.



Projekt výstavby novej Rooseveltovej nemocnice je financovaný z plánu obnovy, celková investícia prestavuje viac ako 354 miliónov eur. Po dokončení bude mať 771 nových lôžok, 695 štandardných a 76 intenzívnych. Hrubá stavba nemocnice má byť hotová do konca júna 2026. Kompletné ukončenie výstavby a plná prevádzka v nových objektoch sú plánované do konca roka 2029.