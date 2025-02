Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice pokračuje podľa plánu

Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici ide podľa plánu. Asanácie všetkých budov sú dokončené, pokračuje sa do hĺbky. Zhotoviteľ momentálne vykonáva stavebné práce potrebné na to, aby mohli začať zakladať stavbu. O aktuálnom stave výstavby nemocnice, ktorá je najväčšou investíciou financovanou z plánu obnovy nielen v rezorte zdravotníctva, ale aj v rámci samotného plánu obnovy a odolnosti, informovali v pondelok priamo na stavenisku minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.



"Rooseveltova nemocnica má v rámci kraja absolútne výnimočné postavenie so spádovou oblasťou približne pre 660.000 obyvateľov. Navyše poskytuje nadregionálnu zdravotnú starostlivosť a je zaradená medzi nemocnice štvrtej úrovne. Po dokončení bude mať 771 nových lôžok, 695 štandardných a 76 intenzívnych. Tieto novovybudované lôžka tvoria významnú časť záväzku SR v pláne obnovy. Celková investícia z plánu obnovy dosahuje viac ako 354 miliónov eur bez DPH. Je to obrovská investícia," konštatoval Šaško, ktorý chodí pravidelne kontrolovať, ako pokračujú stavebné práce.







"Môžem skonštatovať, že tím nemocnice spolu so zhotoviteľom odvádzajú skvelú prácu a aktuálne plnia všetky stanovené míľniky plánu obnovy a odolnosti," zdôraznil Šaško.



Podľa neho nemocnica už dnes disponuje právoplatným stavebným povolením na spodnú časť budovy a v priebehu niekoľkých týždňov očakáva vydanie povolenia aj na výstavbu hornej časti.



"Ide o najväčšiu investíciu v rámci samotného plánu obnovy a odolnosti. Od jej úspechu závisí to, ako úspešné bude Slovensko pri implementácii plánu obnovy. Je to investícia, pri ktorej nemôžeme zlyhať," pripomenula štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová.



Hrubá stavba novej nemocnice má byť hotová do konca júna 2026. Kompletné ukončenie výstavby a plná prevádzka v nových objektoch sú plánované do konca roka 2029.