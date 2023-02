Výstavba novej škôlky v Rapovciach sa predražila,dokončia ju tento rok

Rapovce 27. februára (TASR) – Výstavba novej materskej školy v Rapovciach v okrese Lučenec sa predražila. Samospráva so zhotoviteľom diela podpísala dodatok, ktorý cenu za dielo zvyšuje o viac ako 90.000 eur. Obec chce preto žiadať o zvýšenie dotácie, ktorú na projekt získala. Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Sóky.



Ako vyplýva zo zverejneného dodatku k zmluve, zhotoviteľ prác pristúpil k zvýšeniu celkovej ceny diela pre nárast cien z dôvodu inflácie či vojenského konfliktu. Obec zmluvu so spoločnosťou Costruo, ktorá je zhotoviteľom diela, podpísala ešte začiatkom februára 2022, a to vo výške približne 631.000 eur bez DPH. Výstavba novej škôlky by mala podľa dodatku k zmluve stáť o vyše 90.000 eur viac.



Práce na novej materskej škole v Rapovciach by mali byť dokončené do konca roka. Pôvodná budova škôlky bola podľa starostu v zlom technickom stave a bolo ju potrebné neustále opravovať. Na výstavbu škôlky získala obec dotáciu vo výške približne 550.000 eur, zvyšok plánuje hradiť z úverových zdrojov.



Nová škôlka v Rapovciach bude mať kapacitu 60 detí, oproti starej budove je to viac ako dvojnásobok. Priestory tak podľa starostu plne pokryjú potreby obce. "Keď budeme mať miesto, zoberieme aj deti z okolia. Sú tu okolité dediny, ktoré nemajú škôlky, kapacity možno nebudú dostačujúce ani v Lučenci," dodal Sóky.