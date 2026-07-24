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Výstavba novej vodnej nádrže v Brezne napreduje
Nádrž stavajú na mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna, pričom samotný priehradný múr má byť prispôsobený na osadenie nového mlynského kolesa. P
Autor TASR
Brezno 24. júla (TASR) - Lokalita Banisko v Brezne sa v posledných rokoch stala jedným z najatraktívnejších miest na oddych, šport i turistiku v okolí mesta. Čoskoro tam pribudne ďalšia novinka. Na vodnom toku Lužná v Laznej doline mesto buduje novú železobetónovú vodnú nádrž. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke.
Nádrž stavajú na mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna, pričom samotný priehradný múr má byť prispôsobený na osadenie nového mlynského kolesa. Pripomenie tak históriu tejto lokality. Ľavostranný priehradný múr je dlhý viac ako 77 metrov, čelný múr zhruba 24 metrov. Vodná nádrž bude mať dĺžku 80 metrov a objem približne 1850 metrov kubických.
„V prvom rade bude plniť vodozádržnú a protipovodňovú funkciu. Počas intenzívnych zrážok pomôže zadržať vodu a znížiť prietok do okolitých tokov, čím prispeje k ochrane územia pred povodňami. Zároveň vytvorí zásobu vody využiteľnú pri prípadných požiaroch, pomôže spomaľovať prúd vody a obmedzovať eróziu pôdy. Okrem toho prispeje k zvýšeniu biodiverzity a vytvorí nové prírodné prostredie pre rastliny a živočíchy,“ vysvetlil brezniansky primátor Tomáš Abel.
Výstavba vodnej nádrže, finančne podporená z fondov EÚ cez Program Slovensko, je ďalším krokom v rozvoji turistického potenciálu Baniska. Vodná plocha prirodzene doplní existujúce atrakcie a zatraktívni lokalitu pre obyvateľov i návštevníkov. Tých láka nielen ako východiskový bod k druhej najvyššej vyhliadkovej veži na Slovensku, ale i prírodnými atrakciami. Je tam zvernica, historický ovocný sad, sieť cyklotrás či náučných chodníkov, jazierko, altánky alebo zimná terasa, ktorá slúži ako útočisko pred nepriaznivým počasím a zároveň ako priestor na praktickú výučbu prírodných vied.
„Ďalšiu a podstatne väčšiu vodnú plochu máme projektovo pripravenú na Rohoznej, predovšetkým na rekreačné účely. Aktuálne prebieha stavebné povoľovanie. V budúcnosti chceme na území katastra Brezna zadržať čo najviac vody a využiť ju pre obyvateľov, či už ako úžitkovú vodu alebo na rekreačné účely. Má to veľký význam z pohľadu podpory biodiverzity, rozvoja turizmu a rekreácie. Zároveň vyhľadávame a revitalizujeme pramene pitnej vody. Nádrž na Banisku nadväzuje na úspešné projekty v Mlynnej doline a Michalovej. Pripravujeme ďalšie, ešte väčšie vodné nádrže,“ doplnil primátor.
Nádrž stavajú na mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna, pričom samotný priehradný múr má byť prispôsobený na osadenie nového mlynského kolesa. Pripomenie tak históriu tejto lokality. Ľavostranný priehradný múr je dlhý viac ako 77 metrov, čelný múr zhruba 24 metrov. Vodná nádrž bude mať dĺžku 80 metrov a objem približne 1850 metrov kubických.
„V prvom rade bude plniť vodozádržnú a protipovodňovú funkciu. Počas intenzívnych zrážok pomôže zadržať vodu a znížiť prietok do okolitých tokov, čím prispeje k ochrane územia pred povodňami. Zároveň vytvorí zásobu vody využiteľnú pri prípadných požiaroch, pomôže spomaľovať prúd vody a obmedzovať eróziu pôdy. Okrem toho prispeje k zvýšeniu biodiverzity a vytvorí nové prírodné prostredie pre rastliny a živočíchy,“ vysvetlil brezniansky primátor Tomáš Abel.
Výstavba vodnej nádrže, finančne podporená z fondov EÚ cez Program Slovensko, je ďalším krokom v rozvoji turistického potenciálu Baniska. Vodná plocha prirodzene doplní existujúce atrakcie a zatraktívni lokalitu pre obyvateľov i návštevníkov. Tých láka nielen ako východiskový bod k druhej najvyššej vyhliadkovej veži na Slovensku, ale i prírodnými atrakciami. Je tam zvernica, historický ovocný sad, sieť cyklotrás či náučných chodníkov, jazierko, altánky alebo zimná terasa, ktorá slúži ako útočisko pred nepriaznivým počasím a zároveň ako priestor na praktickú výučbu prírodných vied.
„Ďalšiu a podstatne väčšiu vodnú plochu máme projektovo pripravenú na Rohoznej, predovšetkým na rekreačné účely. Aktuálne prebieha stavebné povoľovanie. V budúcnosti chceme na území katastra Brezna zadržať čo najviac vody a využiť ju pre obyvateľov, či už ako úžitkovú vodu alebo na rekreačné účely. Má to veľký význam z pohľadu podpory biodiverzity, rozvoja turizmu a rekreácie. Zároveň vyhľadávame a revitalizujeme pramene pitnej vody. Nádrž na Banisku nadväzuje na úspešné projekty v Mlynnej doline a Michalovej. Pripravujeme ďalšie, ešte väčšie vodné nádrže,“ doplnil primátor.